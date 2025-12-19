Super Zes, Tamajo: «Una svolta per lo sviluppo e la competitività della Sicilia»

«L’introduzione della Super Zes rappresenta una svolta concreta per lo sviluppo economico della Sicilia e per la competitività del nostro sistema produttivo. È una misura strategica che punta a semplificare, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. La scelta di estendere i benefici delle Zone economiche speciali all’intero territorio regionale consente, infatti, di dare risposte rapide e strumenti efficaci alle imprese, riducendo i tempi burocratici e rafforzando l’attrattività dell’Isola rispetto ai grandi flussi di investimento nazionali e internazionali». Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, commentando la norma della manovra finanziaria approvata all’Assemblea regionale siciliana.

Secondo l’assessore, la Super Zes si inserisce in un quadro di politiche orientate alla crescita e all’innovazione: «Vogliamo accompagnare le imprese in un percorso di sviluppo sostenibile, valorizzando le filiere produttive, sostenendo l’occupazione e favorendo nuovi insediamenti industriali e produttivi. Il nostro obiettivo – conclude Tamajo – è trasformare le opportunità normative in risultati concreti per il tessuto economico, facendo della Sicilia una regione sempre più competitiva, moderna e capace di attrarre investimenti di qualità».

