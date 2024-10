Sunseri (M5S Ars): “Al Brucoli village la convention di Fratelli d’Italia. Casualmente è la struttura che incassò più di tutti con See Sicily, l’operazione-flop ideata da Manlio Messina”

“Questo weekend Fratelli d’Italia ha organizzato in Sicilia la seconda edizione della convention ‘Italia, le radici della bellezza’, un importante momento di incontro che si tiene al Brucoli Village, nel Siracusano, con la partecipazione di ministri, sottosegretari, parlamentari e assessori in quota FdI. La struttura, casualmente, è tra quelle che incassò più di tutte in Sicilia (199mila920euro) con l’operazione-flop ‘See Sicily’ che creò un buco di oltre 10milioni di euro e che fu ideata da Manlio Messina, vice capogruppo di FdI alla Camera ed ex assessore regionale al turismo del governo Musumeci, ora tra i padroni di casa dell’incontro siracusano”.

“I soldi di See Sicily – continua Sunseri – dovevano servire per l’erogazione di voucher gratuiti per i turisti e il Brucoli Village ha intascato quasi integralmente la parte destinatagli, ponendosi tra le prime strutture in Sicilia a non utilizzare i voucher. Per l’esattezza non sono stati sfruttati dai turisti 1529 voucher su 2352, per un valore netto di 129mila965euro”.

“Sempre casualmente – conclude Sunseri questi incontri di Fratelli d’Italia si tengono al Brucoli Village, e ancora casualmente, solamente dopo la fine di See Sicily”.

Visite: 53