Storia e archeologia nella devozione agatina al Corso di formazione on line di Siciliatourleaders e BCsicilia

Nell’ambito del Corso di formazione online per Accompagnatori e Guide Turistiche “La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari” promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà mercoledì 9 Febbraio 2022 alle ore 17 una conferenza online dal titolo “Una lettura storica e archeologica della devozione agatina”. Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede BCsicilia di Catania.

Nei secoli la figura della Santa Patrona di Catania, Agata, si è ammantata di storie e di leggende che, spesso, hanno offuscato la realtà storica del suo sacrificio in nome di Cristo. Da alcuni anni, però, eminenti studiosi di storia locale, archeologi, teologi e storici dell’arte, hanno voluto ricostruire, anche grazie alle nuove tecnologie, il periodo storico in cui visse Agata. Il risultato è che gli studi su Catania romana e cristiana hanno messo in luce una realtà di grandissimo interesse. Il capoluogo etneo è stato, grazie ai suoi martiri, uno dei centri del cristianesimo più importanti del Mediterraneo. Nel nostro incontro ripercorreremo le tappe della storia e dei monumenti del periodo in cui vissero sant’Agata e i martiri catanesi.

Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com – 349/816950

