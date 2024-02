STAND FLORIO & AIS SICILIA PALERMO- IL VINO, PIACERE DI CONOSCERLO. AL VIA ALLO STAND FLORIO, DAL 27 FEBBRAIO IL PRIMO DEI CINQUE INCONTRI DEL CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO CON L’AIS. UN CORSO EASY PER INNAMORARSI DI BACCO E IMPARARE A CONOSCERLO

PALERMO 13 FEBBRAIO- Allo Stand Florio, cinque incontri per innamorarsi del vino con l’AIS Sicilia, delegazione Palermo. Al via dal 27 febbraio, alle 20,30 il ” Corso di avvicinamento al vino AIS” per chiunque desideri acquisire una conoscenza mediante un percorso snello ed interessante con il supporto di esperti professionisti come l’Associazione Italiana Sommelier. Il corso, che si sviluppa in cique lezioni di due ore ciascuna, comprende una lezione articolata in una parte teorica e l’altra pratica dedicata all’assaggio di tre vini significativi per i temi trattati. L’ultima lezione comprenderà anche tre piccole preparazioni in abbinamento con il cibo.

Dalla viticultura alla tecnica di degustazione, dalla scelta di un buon vino alla gestione della bottiglia alla temperatura di servizio, il viaggio sensoriale condurrà i partecipanti alla scoperta delle zone più vocate della nostra Isola e d’Italia attraverso i principali vitigni e le differenti tipologie prodotte. Si inizia subito con il calice in mano per conoscere i principi della degustazione con gradualità e, con la guida esperta dei relatori Ais, si comprenderanno i collegamenti tra l’uva in vigna e la produzione del vino in cantina.

Allo Stand Florio, in via Messina Marine, 40, il primo appuntamento martedì 27 febbraio ore 20,30 sarà edicato alla vitilcutura e tecnica di degustazione. Si prosegue mercoledì 6 marzo, con enologia e tecnica di degustazione per poi continuare con il terzo appuntamento, mercoledì 13 marzo con la Sicilia del vino. Il quarto appuntamento, giovedì 21 marzo, lezione sui vini del resto d’Italia per continuare mercoledì 27 marzo con l’ultimo ed atteso appuntamento dedicato al piacevole abbinamento cibo/vino.

Al ” Corso di Avvicinamento al vino AIS”, saranno 15 i vini in degustazione ed il costo di €185 è comprensivo della quota associativa Ais 2024, e del materiale didattico.

Info iscrizioni cell 3384617492 – palermo@aissicilia.com e al 3515702022

