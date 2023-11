SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI TRA POLIZIA DI STATO E IL COMUNE DI ENNA

E’ stato siglato nella sede del Palazzo Comunale di Enna il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi tra la Polizia di Stato, con il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Occidentale, e il Comune di Enna.

L’accordo ha l’obiettivo di condividere e analizzare informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche del Comune di Enna.

Il Protocollo d’Intesa firmato dal Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Occidentale di Palermo, Dott. Marco SCARPA e dal Sindaco del Comune di Enna, Avvocato Maurizio Antonello DIPIETRO, mira a creare una sinergia tra le due Amministrazioni che consentirà reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazioni e che possano generare un’interruzione di servizi di pubblica utilità e la sottrazione di dati.

“La sottoscrizione del Protocollo – spiega il dott. Marco SCARPA – costituisce un ulteriore passo per implementare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche strategiche del Paese, a livello nazionale e territoriale. La tutela delle infrastrutture critiche informatizzate che erogano servizi essenziali, come quelli forniti nel particolare contesto dal Comune di Enna, è uno degli asset fondamentali della Polizia Postale, che a tale fine opera a livello centrale con il CNAIPIC – Centro Nazionale Anticrimine informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche ed a livello territoriale con i Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica”.

“Sono estremamente soddisfatto della firma di oggi – dichiara il Sindaco di Enna, avv. Maurizio DIPIETRO – soprattutto perché ci consente di innalzare il livello di sicurezza delle nostre infrastrutture informatiche, che sono già contraddistinte da un alto livello tecnico e di sicurezza grazie al prezioso lavoro del nostro ufficio CED.”

