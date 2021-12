SINDACI DEL CENTRO SICILIA IN SINERGIA PER IL “FORUM ENNA 2030”

Nella giornata di ieri, martedì 21 dicembre, si è svolto l’incontro di coordinamento del Forum Enna 2030. Massiccia la presenza dei sindaci del territorio, ovvero i primi cittadini di Agira, Calascibetta, Centuripe, Cesarò, Cerami, Gagliano, Nicosia, Regalbuto, San Teodoro, Sperlinga e Valguarnera. Hanno inoltre partecipato i rappresentanti dei Comuni di Enna, Leonforte, Pietraperzia, Troina e Villarosa.

Nel corso dell’incontro sono stati calendarizzati i tavoli tematici, che si riuniranno dal 10 al 19 gennaio e che vedranno coinvolti tutti gli aderenti al Forum Enna 2030.

Evidenziato il deficit del personale in servizio ai Comuni per rispondere alle esigenze di progettualità. In quest’ottica, il Forum Enna 2030 si pone come collante per uno scambio sinergico di idee e soluzioni progettuali. Obiettivo: sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR.

La prossima riunione del coordinamento è fissata per il 28 dicembre.

