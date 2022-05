Sicilia: Schifani (FI), da Boccia insulti senza contenuti

“Il solitamente misurato Francesco Boccia scivola su affermazioni false ed insultanti sul centrodestra in Sicilia. È una dinamica che tante volte, negli anni, abbiamo purtroppo osservato da parte della sinistra: l’offesa sistematica e priva di contenuti dell’avversario politico come strategia elettorale. Raramente ha funzionato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani.

