SICILIA OUTLET VILLAGE: GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

DOMENICA 11 FEBBRAIO DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI, SHOPPING PER GLI INNAMORATI

Sfilate con Alice in Wonderland e Candy Circus, animazioni, foto-ricordo, sorprese e saldi di stagione

È tempo di divertimento con il Carnevale 2024 firmato Sicilia Outlet Village. Domenica 11 febbraio appuntamento in maschera per tutti i piccoli visitatori, che potranno assistere alle sfilate (ore 11.30; 15.00; 17.30) a ritmo di musica con i personaggi di Alice in Wonderland e Candy Circus. Ma febbraio è anche il mese degli innamorati, che potranno pensare al regalo perfetto per il giorno che si tinge di rosso e di cuori: San Valentino. Saldi di stagione con sconti fino al 70% sul prezzo outlet e intrattenimento per le famiglie che potranno immergersi nel mondo fantastico della giocoleria, tra personaggi dei cartoni, lanci di coriandoli e maschere creative. Inoltre, in omaggio per tutti i bambini in maschera foto personalizzate con cover a tema e una sorpresa da ritirare all’Infopoint. Conto alla rovescia per la domenica di Carnevale al Village – punto di riferimento per lo shopping di lusso in Sicilia – con una giornata di festa all’insegna del divertimento e dell’amore.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti più di successo di Arcus Real Estate si trova Sicilia Outlet Village che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi su una superficie di 30.000 mq. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola. Sicilia Outlet Village nella primavera 2024 si appresta ad aprire una nuova fase con oltre 30 nuovi negozi che andranno a completare l’offerta già ricca dell’unico Outlet della Sicilia. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica.

Arcus Real Estate | Società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Tra i progetti di successo della società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi, Torino Outlet Village (marzo 2017) che ha confermato ogni attesa di successo e Roma Outlet Village entrato recentemente nel portafoglio dei progetti dell’azienda ed attualmente oggetto di un restyling completo.

