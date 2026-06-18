Si presenta l’International Fashion Week di Bagheria
La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, associazione di settore moda dell’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Coltivatori), è lieta di invitarti alla conferenza stampa di presentazione dell’ VIII edizione dell’International Fashion Week, che si terrà mercoledì 24 giugno, alle ore 10:30, presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni di Palermo.
Alla conferenza interverranno:
• Il deputato regionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, onorevole Salvatore Geraci
• La presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Alessandra Giulivo
• Il presidente regionale Unsic Sicilia, Salvatore Falzone
• Il direttore provinciale Enasc Palermo, Giovanni Minutella
L’incontro sarà l’occasione per illustrare il programma dell’evento che vedrà Bagheria trasformarsi dal 28 al 30 giugno, nel palcoscenico della moda nazionale ed internazionale, ospitando sfilate esclusive, shooting fotografici, talk TV, interviste, red carpet, incontri con accademie di moda, grandi nomi del settore e talenti emergenti ed il conferimento del prestigioso premio internazionale Golden Muse Award.