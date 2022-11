Si concluderà il prossimo 2 dicembre presso la sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna il Corso di formazione sul tema “Dipingere e scolpire in Sicilia dal Medioevo all’Età moderna”.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Reg.le per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana nell’ambito delle attività di Educazione Permanente sul patrimonio culturale, è stata organizzata dalla Soprintendenza di Enna in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna.

Il Corso si è svolto in cinque incontri a tema, durante i quali docenti universitari e professionisti dei beni culturali a vario titolo (funzionari di Soprintendenza, Storici dell’Arte, Restauratori, Chimici) hanno illustrato e discusso i diversi momenti e aspetti del patrimonio storico-artistico, con riferimento al territorio.

Nell’incontro conclusivo di venerdì 2 dicembre, che si svolgerà presso la sala convegni della Soprintendenza di Enna a partire dalle ore 15:30, prima della consegna degli attestati di partecipazione, è previsto un intervento della Prof.ssa Barbara Mancuso, dell’Università degli Studi di Catania, dal titolo: “La pittura del Seicento in Sicilia. Naturalismi da Caravaggio a Novelli”.

L’ingresso è libero ed è limitato alla disponibilità dei posti.

