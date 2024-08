Si chiuderà a Catania il 31 agosto il Deejay Time Celebration. A Villa Bellini attesa per Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Si chiuderà a Catania il 31 agosto il Deejay Time Celebration. A Villa Bellini cresce l’attesa per l’arrivo di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e del tour che ha portato in giro per l’Italia il “Deejay Time”, il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance. La data siciliana fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento di Villa Bellini è inserito anche nel Catania Summer Fest del Comune di Catania.

Deejay Time Celebration porta in Sicilia uno show unico e trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

