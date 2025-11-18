Storie correlate

tutoring

Il Comune di Enna promuove l’occupazione giovanile,

Riccardo Novembre 18, 2025 0
cantieri

Enna: Si sono concluse le attività dei cantieri di lavoro di Enna bassa e del Cimitero

Riccardo Novembre 18, 2025 0

I Consiglieri Trovato e Torregrossa presentano MOZIONE PER L’ADOZIONE DI NUOVE TARIFFE MENSA SCOLASTICA.

Riccardo Novembre 18, 2025 0

Ultime notizie

terzo settore 1

Registro unico del terzo settore: per le associazioni è ormai diventato quasi un obbligo

Riccardo Novembre 18, 2025 0
risparmio

Alunni dell’IC De Amicis hanno vissuto una giornata all’insegna del risparmio

Riccardo Novembre 18, 2025 0
tutoring

Il Comune di Enna promuove l’occupazione giovanile,

Riccardo Novembre 18, 2025 0
nigrelli e garofalo

Scuola di Formazione Politica Napoleone Colajanni: il professore Carmelo Nigrelli parla di sviluppo delle aree interne

Riccardo Novembre 18, 2025 0