Da domani a domenica la Sissa Leonforte si trasferisce a Petrosino nella splendida location di Baglio Basile a difendere per il terzo anno consecutivo quella Serie C che da lustro alla piccola (la più piccola in Sicilia) Associazione e unica a rappresentare l’intera provincia di Enna.

Ennio Gurgone, Gaetano Lo Grande, Dario Nigrelli e Carmelo Falconieri i gli alfieri.

