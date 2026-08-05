SanitàXTutti del M5S a Petralia Sottana. Di Paola: Inaccettabili diseguaglianze territoriali ed economiche per accesso alle cure

Petralia Sottana (Pa) – Il vice presidente dell’Ars e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, insieme alla collega deputata Roberta Schillaci, hanno fatto tappa sulle Madonie per un nuovo appuntamento di SanitàXTutti, davanti l’ospedale “Madonna S.S. dell’Alto” di Petralia Sottana dove hanno incontrato i cittadini ed i rappresentanti del territorio.

“Tutti i cittadini – dice Di Paola – devono avere le stesse possibilità di accesso alle cure indipendentemente da dove si nasce o si vive. Siamo qui per ribadire il principio dell’uguaglianza di accesso alle cure che purtroppo oggi in Sicilia continua a registrare inaccettabili forti disuguaglianze territoriali ed economiche. I cittadini madoniti vivono sulla loro pelle il disagio di una sanità pubblica inefficiente e a singhiozzo, tenuta a galla solamente dall’abnegazione di medici e personale sanitario cui va il nostro plauso. Dal 20 luglio ad oggi, abbiamo visitato ben 22 ospedali e abbiamo raccolto decine e decine di segnalazioni sul portale https://www.sossanitasiciliana.it/. Numeri che testimoniano la bontà della nostra iniziativa e che si tradurranno da subito in atti ispettivi e parlamentari. Diamo voce ai cittadini che si trovano loro malgrado ad affrontare disservizi e lungaggini di una sanità pubblica inefficiente ed inefficace. Continueremo a visitare tutti gli ospedali pubblici siciliani, continueremo a parlare con gli operatori della sanità pubblica a cui va il nostro ringraziamento per trovare insieme delle soluzioni immediate. SanitàXTutti continuerà in modo permanente”.

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“Ribadiamo che il nostro programma di governo dell’isola – conclude Di Paola – prevede l’azzeramento dell’ingerenza politica nella sanità, con l’eliminazione delle 9 Asp, che corrispondono a 9 collegi elettorali e la creazione di un’unica azienda sanitaria regionale”.

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