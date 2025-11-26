Saline di Sicilia, procede a pieno ritmo il percorso di candidatura MaB Unesco

Domani arriva Virginia Salzedo, campionessa internazionale di foto subacquea

Il 15 dicembre la presentazione del Piano delle attività del 2026

Trapani, 26 novembre 2025 – Procede a pieno ritmo il percorso della proposta di candidatura delle “Saline di Sicilia” al MaB Unesco “Riserve della Biosfera”. A conclusione delle intense attività di coinvolgimento dei territori, delle comunità e degli stakeholders svolte durante il 2025, prende il via il programma per il 2026.

A passare il testimone al nuovo anno sarà Virginia Salzedo, la campionessa internazionale trentina di fotografia subacquea e atleta della squadra nazionale di fotografia subacquea, che ha accettato l’invito del Comitato promotore della candidatura e che domani arriverà a Trapani per realizzare alcuni scatti che saranno utili a valorizzare e promuovere le bellezze della biosfera delle saline di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala.

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione che è stata stabilita tra la Fipsas (Federazione italiana Pesca sportiva e Attività subacquee) e la Camera di commercio di Trapani, che ha avviato il percorso di candidatura MaB Unesco.

La fotografa trentina sarà nell’Isola per dare valore con i suoi scatti alla candidatura proposta dal Comitato promotore, composto da Regione siciliana, Libero consorzio comunale di Trapani, Camera di commercio di Trapani, Comuni di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco, e Wwf Italia.

“Ma abbiamo talmente preso sul serio l’iniziativa – spiega Giuseppe Pace, Commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – che abbiamo chiesto e ottenuto anche la partnership della Rai per l’occasione. E’ la prima volta che succede, ne siamo orgogliosi perché l’obiettivo è quello di dare valore ad un territorio unico al mondo, capace di stupire quotidianamente nel segno della biodiversità e del lavoro. Con il supporto delle immagini di Virginia Salzedo e di quello della Fipsas, riusciremo ad aggiungere tasselli importanti alla nostra candidatura Unesco. Proviamo a guardare lontano”.

E il prossimo lunedì 15 dicembre, alle ore 10,30, presso la Camera di commercio di Trapani, alla presenza del governatore Renato Schifani, degli assessori regionali Giusi Savarino all’Ambiente e Mimmo Turano all’Istruzione e Formazione professionale, e dei deputati regionali Giuseppe Bica, Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino e Dario Safina, saranno illustrati la relazione sulle attività del 2025 e il programma aggiornato delle iniziative del 2026 e, al termine, saranno premiate le scuole che hanno partecipato ai concorsi banditi nell’ambito della candidatura.

