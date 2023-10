A Foligno, alla premiazione del concorso europeo Ficlu-Unesco “La Fabbrica nel Paesaggio”, la RO.GA. S.p.A. aggiunge un altro tassello importante alla sua storia.

“La Fabbrica della vita” questo è il titolo del diploma di merito consegnato all’Avv. Lillo Colaleo, Segretario Generale della RO.GA. S.p.A. domenica 21 Ottobre a Foligno al concorso europeo Ficlu-Unesco dalla presidente del Club per l’Unesco Italia Teresa Gualtieri.

Il Club per l’Unesco appella la ROGA come “Fabbrica della vita”, perché la ritiene un luogo da visitare ed un’esperienza da vivere per comprendere come il genio creativo dell’uomo e della scienza siano riusciti a superare la barriera della diversità consentendo alle persone con disabilità di riacquisire consapevolezza e fiducia, di riaccendere le proprie ambizioni e di concentrarsi su nuovi obiettivi. Al suo interno, infatti, è sovente trascorrere giornate in armonia, vedendo gioire i tecnici e familiari dei pazienti che riprendono a camminare, correre e giocare. Ed è forse per la sua posizione geografica, che tra le sue mura, è possibile rivivere quell’atmosfera di mito, nato con Proserpina e Cerere, liberi di correre attorno al lago di Pergusa su prati fioriti in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza proprio nel cuore della Sicilia.

“La RO.GA. SpA non può che essere orgogliosa di essere menzionata come bene immateriale da parte del Club per l’Unesco” dichiara l’Avv. Lillo Colaleo – “una prova al fatto che da più di trent’anni siamo radicati nel territorio e contribuiamo quotidianamente allo sviluppo sostenibile, fondato sulla ricerca costante dell’equilibrio tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente.”

La segnalazione dell’azienda è avvenuta da parte della Presidente del Club per l’Unesco di Enna, Marcella Tuttobene, presente anche lei alla cerimonia di consegna.

