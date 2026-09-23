Riolo-Catania all’Elba con la Subaru fra le classiche

Il pilota cerdese torna al Rallye Elba Storico con una nuova sfida al volante della Impreza L555 ORO A8A schierata da IKE Racing. Con Nicolò Catania al suo fianco, il portacolori della Targa Racing Club affronta uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo.

CERDA (PA) 23 Settembre 2026 – Nuova sfida internazionale per Totò Riolo, che dopo il recente impegno alla Coppa del Chianti Classico torna al volante per affrontare il Rallye Elba Storico, una delle competizioni simbolo del panorama europeo dedicato alle vetture storiche.

Il pilota cerdese sarà nuovamente affiancato da Nicolò Catania, originario di Partanna, con cui condivide ormai un consolidato rapporto sportivo e umano, ma questa volta con una nuova protagonista: la Subaru Impreza L555 ORO di Gruppo A8A, vettura schierata da IKE Racing.

Una nuova esperienza per Riolo, che arricchisce così il suo percorso con un’altra delle grandi protagoniste della storia dei rally. Dopo aver affrontato numerose sfide con vetture di epoche e caratteristiche differenti, il campione siciliano si prepara a interpretare una macchina altamente performante, nata per le competizioni ai massimi livelli e capace di esaltare le qualità dei piloti più esperti.

Il Rallye Elba Storico rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale: un confronto di grande prestigio che richiama sull’isola toscana specialisti provenienti da tutta Europa, grazie a un percorso tecnico e selettivo che ha scritto pagine importanti della storia dei rally.

Per la Targa Racing Club si tratta di un nuovo importante appuntamento con la tradizione e con il fascino delle vetture storiche, sempre con l’obiettivo di essere protagonisti attraverso uno dei piloti italiani più rappresentativi della specialità.

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“Affrontare l’Elba con una vettura completamente nuova per me è sicuramente uno stimolo importante – ha dichiarato Totò Riolo – perché ogni macchina ha caratteristiche diverse e richiede un approccio specifico. La Subaru Impreza Gruppo A è una vettura straordinaria, molto performante, con un grande patrimonio tecnico e sportivo. Sarà interessante confrontarsi con questa macchina su un percorso come quello dell’Elba, dove servono esperienza, sensibilità e capacità di adattamento. Ogni nuova esperienza rappresenta un’opportunità per mettersi alla prova e vivere ancora una volta il fascino delle vetture storiche.

Con Nicolò abbiamo ormai un ottimo feeling e affrontiamo ogni gara con grande entusiasmo. Cercheremo di divertirci e allo stesso tempo di ottenere il miglior risultato possibile, portando in gara i colori della Targa Racing Club”.

Il Rallye Elba Storico entrerà nel vivo già giovedì 24 settembre con le verifiche sportive e tecniche e la partenza della prima tappa alle ore 20.00 da Porto Azzurro, seguita dalla prova speciale Capoliveri di 10,48 chilometri.

Venerdì 25 settembre saranno cinque le prove speciali in programma, con i tratti Due Colli, Due Mari e Perone, mentre sabato 26 settembre il rally si concluderà con le ultime quattro prove, tra cui gli impegnativi Innamorata-Anna Puccini, Volterraio-Cavo e Bagnaia-Cavo, fino all’arrivo finale previsto a Capoliveri.

Un impegno sostenuto dai partner della Targa Racing Club, in particolare Gruppo Di Stefano e Sicily by Car, che accompagnano il programma sportivo del sodalizio siciliano nelle principali competizioni nazionali e internazionali.

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