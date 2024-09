‘RIGENERAZIONI’ RASSEGNA DI TEATRO CONTEMPORANEO

ORGANIZZATA DAL TEATRO ARGENTUM POTABILE

RIPARTE CON UN RICCO CARTELLONE

6 spettacoli per la rassegna di teatro contemporaneo ‘Rigenerazioni’ che inizierà giorno 4 ottobre bissando il 5 ottobre, alle ore 20,30, al Roots, in via Giuseppe Borrello , 73, a Catania, organizzata dal Teatro Argentum Potabile . Il primo spettacolo sarà ‘La Loba’ della stessa compagnia teatrale, che vanta più di venticinque anni di attività teatrale.

Antonella Caldarella e Steve Cable, hanno preparato questa kermesse teatrale per rigenerare l’intelletto e l’anima. A far parte di questo viaggio all’interno del teatro partecipano altre compagnie provenienti da altre regioni italiane perché la condivisione di idee e contenuti arricchisce il bagaglio sia di chi fa teatro, ma soprattutto del pubblico che ha la possibilità di godere di performances di qualità.

Primo spettacolo in cartellone è “La Loba”, scritto e diretto da Antonella Caldarella. Nella nota di regia la Caldarella spiega “È un testo teatrale ispirato alle fiabe contenute nel libro di Clarissa Pinkola Estés ‘Donne che corrono coi lupi’. È una sorta di viaggio con tante fiabe simboliche basate sull’archetipo femminile, dal respiro quasi arcaico. Mi piace sottolineare che è un teatro narrativo, ma allo stesso tempo fisico e dinamico. Tutto fatto di sudore e anima. La loba è la lupa, la raccoglitrice, la donna delle ossa. Il suo canto, se scegli di seguirlo, ti porta in un mondo arcaico dove danzano donne-foche sotto la luna in riva al mare, dove la donna-scheletro beve lacrime umane per ricoprirsi di carne, dove i vecchi si rivelano bambini e i bambini, vecchi saggi. Alla scoperta della donna selvaggia che dimora in noi che talvolta rimane nascosta per anni oppure si manifesta sin dalla nascita”. Lo spettacolo propone un viaggio attraverso queste storie, un guardarsi dentro, un rito collettivo che fa eco alle origini sacre del teatro stesso. La musica è di Andrea Cable. In scena ci saranno le attrici: Maria Riela, Clara Baudo e Chiara Sciuto. I costumi sono di Gaetano e Maria Riela.

Il 18 ottobre in scena andrà ‘Il Paese nelle mani’ della compagnia teatrale toscana Teatri D’Imbarco; seguirà il 25 e 26 ottobre ‘La più grande tragedia dell’umanità’, spettacolo prodotto dalla compagnia trentina Evoè Teatro e Malmadur; il 14 e 15 febbraio 2025 si esibirà la compagnia laziale Ilnaufragarmedolce con ‘Zit’; ancora il 21 e 22 marzo ci sarà lo spettacolo ‘Il segreto’ della compagnia abruzzese Teatro dei colori . Infine, il 4 e 5 aprile chiuderà il cartellone ‘Cambio di stagione’ del Teatro ArgentumPotabile.

È prevista una card per chi volesse abbonarsi con il costo di 60 Euro, ridotto 30. Invece, il biglietto per gli under 25 è di 10 euro, intero 15 Euro.

Per maggiori informazioni telefonare a 3534304936

