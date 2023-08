RICORDI DEL PASSATO – di Angiolo Alerci

RICORDI DEL PASSATO

Un suggerimento dato al Sen. Monti, quando era Presidente del Consiglio

Da tanto tempo assistiamo alle polemiche tra il governo e l’opposizione sul modo di concepire un provvedimento che possa migliorare le condizioni di vita delle classi meno abbienti.

Tra le tante proposte, una in particolare mi ha personalmente interessato, quella di detassare la tredicesima mensilità e non tassare il lavoro straordinario prestato.

Mi sono ricordato di un suggerimento dato soltanto il 2° settembre 2012, esattamente dieci anni fa, al centro di una delle tante ricorrenti crisi che si sono nel tempo verificate, all’allora Presidente del Consiglio Sen. Monti, con una nota allora pubblicata su diversi giornali on line, spedita allo stesso in modo tradizionale, inserita nel mio primo libro di Cronaca e riflessioni sulla politica italiana alla pagina 35, che trascrivo:

Un suggerimento vogliamo dare all’Ill/mo sig. Presidente del Consiglio è quello di verificare la fattibilità delle seguenti proposte, indispensabili per attenuare la pesante aria di crisi che grava sulla maggioranza del ceto medio-basso italiano:

detassare il lavoro straordinario, specie quello prestato nel settore industriale, perché in periodo di crisi le industrie che necessitano di lavoro straordinario ed i lavoratori che lo effettuano meritano un’attenzione particolare;

detassare la 13^ mensilità. Sarebbe un aiuto notevole in coincidenza con tutte le varie scadenze che si concentrano alla fine dell’anno.

Suggerimento, purtroppo, caduto nel vuoto.

Speriamo che questa volta, oltreché sussurrato, possa trovare un esito favorevole.

