Regione. Di Paola (M5S): Conte ha ragione, Schifani azzeri la giunta e non solo per motivi etici

Palermo 17 dicembre 2025 – “Il pensiero del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non fa altro che dare voce all’indignazione dei siciliani che ritengono tutt’altro che normale che un governo regionale abbia galleggiato con il supporto di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione già condannato a 7 anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a ‘cosa nostra’. Conte ha ragione, Schifani azzeri la giunta e non solo per motivi etici”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Comprendiamo l’imbarazzo del presidente Schifani – aggiunge Di Paola – evidentemente piccato perché in Parlamento, Giuseppe Conte, rivolgendosi alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, abbia chiesto a quest’ultima come possa essere indifferente ai numerosi scandali e cosa aspetti ad azzerare la giunta regionale in Sicilia, dove le inchieste giudiziarie travolgono la sanità e coinvolgono ancora Totò Cuffaro. Evidentemente un presidente della Regione perennemente in silenzio sugli scandali che coinvolgono il suo governo, ritrova la loquacità nel rispondere a chi porta fuori dai confini regionali quanto sta accadendo in Regione. Anche noi a Schifani diamo una soluzione: azzeri la giunta e vada a casa” – conclude il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

