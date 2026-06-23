Regalbuto; venerdì prossimo ancora un appuntamento con Voci di Piazza

𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐀𝐓𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐎.

Venerdì 26 giugno, per il quarto appuntamento di 𝗩𝗼𝗰𝗶 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 – 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮, proveremo a ragionare insieme su ciò che riguarda tutte e tutti: cosa bisogna fare affinché vivere e lavorare in Sicilia diventi un 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 e non un privilegio per pochi (o un atto di eroismo)? E cosa serve perché una persona possa scegliere di restare nella propria terra?

Ne parleremo con 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮, attivista politico, ideatore e coordinatore di 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘅 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲, il movimento che riunisce oltre 60 organizzazioni siciliane impegnate a trasformare il diritto a restare da desiderio a possibilità concreta.

💬 Parleremo di lavoro, spopolamento, comunità, diritti e futuro. Di una Sicilia che perde abitanti, ma che continua a produrre idee, energie e visioni. 𝗗𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮.

🎭 Ad accompagnare il dialogo sarà 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗼, attrice, regista e autrice tra le voci più intense del panorama culturale siciliano.

Attraverso un estratto da 𝙇𝙖 𝙣𝙖𝙫𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙚 e le canzoni 𝘈 𝘤𝘶𝘳𝘶𝘯𝘢 e 𝘊𝘶 𝘵𝘪 𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘴𝘪, ci porterà dentro storie di partenze, attese, legami e radici che attraversano generazioni.

👨‍🍳 A conclusione dell’incontro, ci sarà un momento di 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗲 𝗱𝗲𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 curato dagli chef dell’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗖𝘂𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗘𝗻𝗻𝗲𝘀𝗶, per continuare a stare insieme e valorizzare i sapori e le eccellenze del nostro territorio.

🗓️ 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟲 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵:𝟬𝟬

📍 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗱𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗹𝗯𝘂𝘁𝗼

🤝 Come sempre, non sarà solo un incontro da ascoltare.

Sarà uno spazio aperto in cui condividere idee, domande, esperienze e immaginare insieme il futuro delle nostre comunità.

✨ Porta la tua voce.

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