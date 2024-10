Enna, la concessionaria Premium presenta la nuova EVO 6. Giorno 24 ottobre, a Enna, presso la Premium Auto, concessionaria dei marchi DR ed EVO Auto, è stata presentata la nuova EVO 6. La nuova auto, in prossimità del lancio nazionale, è un SUV del segmento C che va a confrontarsi con numerosi modelli. Ad un prezzo competitivo, offre un prodotto ricco nell’equipaggiamento, vantaggioso per i futuri clienti. Il titolare della concessionaria Giuseppe Telaro, orgoglioso di rappresentare i marchi DR ed EVO per le province di Enna e Caltanissetta, ha abbracciato con entusiasmo questa iniziativa. Presenti all’evento il responsabile marketing…, il responsabile service…, il responsabile commerciale per le concessionarie della Sicilia e Calabria e il responsabile della CA AUto Bank…, partner finanziario del brand.

Come si è svolto l’evento? La presentazione della nuova EVO 6 si è svolta nella sede principale di Enna, (con un altro punto vendita anche a Caltanissetta) della concessionaria Premium Auto. Hanno partecipato anche altri dealer del marchio provenienti dalla Sicilia. Dopo i saluti di Giuseppe Telaro, la parola è a passata ai responsabili dell’area dealer EVO. Durante l’evento, oltre a visionare il nuovo suv, tutti i partecipanti hanno assistito ad una riunione dove si è parlato delle specifiche del prodotto. Durante la manifestazione è stato offerto un pranzo. Il backstage fotografico è stato curato da Carmelo Mulone.

Come è il design della nuova EVO 6? Un design sportivo e accattivante che dà dinamicità al corpo vettura. Il tocco di eleganza è, esaltato dal colore Jade Green. Il frontale ha una grande calandra con una particolare cura dei dettagli. Caratteristici sono i gruppi ottici separati con DRL che danno alla linea, un senso di continuità sulla fiancata, partendo dal paraurti anteriore al paraurti posteriore. Anche dietro si evince un design elegante e pulito con un tocco di sportività esaltato dalla presenza dei 4 terminali di scarico sdoppiati. Anche all’interno, l’abitacolo è curato nei dettagli. I sedili, rivestiti di una morbida pelle e di buona fattura, trasmettono eleganza ed ergonomia. La plancia, con inserti carbon look, da un tocco di sportività. Il suo design lineare trasmette quel senso di pulizia, modernità e armonia, con i comandi principali alla portata di tutti. Numerose sono le regolazioni elettriche dei sedili .

Cosa comprende l’equipaggiamento e che motore ha? La EVO 6, è spinta da un motore 1500 turbo benzina con una potenza di 176 cv nella versione benzina. Nella bi-fule con alimentazione a GPL, la potenza è di 167 cv. Il motore è abbinato ad un cambio doppia frizione DCT a 7 rapporti. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, esternamente, la vettura lunga 4,56 mm ha i cerchi da 20″. Il tetto panoramico è di serie, dando all’abitacolo quel tocco di ariosità in più. All’interno, sulla plancia spicca un unico display da 20,5″ che include il quadro strumenti (10,25″) e l’infotainment (anch’esso di 10,25″). Negli optional sono compresi il clima bi-zona automatico, la telecamera a 360° e il portabagagli ad apertura e chiusura elettrica chiamata hands free.

Cosa prevede sul fronte della sicurezza? Comprende gli ADAS di 2° livello e nell’equipaggiamento, sempre tutto di serie, sono presenti gli abbaglianti automatici, il sensore di rilevamento angolo cieco, l’ AEB (Active Emergency Break o frenata d’emergenza); l’ ACC (il cruise control auto-adattivo); il FCW (Front Collision Warning). Non vogliamo svelare nient’altro ma vi invitiamo a venirla a vedere e provare prossimamente negli showroom EVO. Il prezzo di lancio, riferito alla versione benzina è di 29.900.

Quando nasce il marchio EVO? Questo brand viene sviluppato nel 2020 ed è una costola del DR Automobile Groupe (precedentemente noto come DR Motor, casa automobilistica italiana fondata da Massimo Di Risio a Macchia d’Isernia). Il marchio produce modelli caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo con una ricca dotazione di accessori compresi nel prezzo. Il brand importa autovetture prodotte dalle case automobolistiche cinesi Chery Automobile, JAC Motors e Baic e le commercializza con il logo EVO, curando, su licenza, l’assemblaggio di alcuni particolari e di alcune personalizzazioni aggiuntive nello stabilimento di Macchia d’Isernia.

Quali sono gli altri modelli della gamma? Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, è previsto il lancio di un altro Suv e di una una monolvolume di segmento superiore. Attualmente, la gamma prevede 4 modelli, destinati ai diversi segmenti di mercato. Le auto disponibili montano motori JAC, tutti 4 cilindri, aspirati e turbo con potenze che vanno da 107 cv a 185 cv. Hanno la catena di distribuzione e sono disponibili sia a benzina che nell’alimentazione bi-fuel . In base al modello, offrono anche i cambi CVT e i doppia frizione DCT.

EVO 3, la city suv con dimensioni poso superiori ai 4 metri ma con un ricco equipaggiamento di serie. Al motore 1.5 aspirato 4 cilindri con l’alimentazione benzina e bi-fuel benzina/GPL e cambio manuale a 5 rapporti.

EVO 4, la space suv che offre un ampio spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. Anch’essa è proposta nell’alimentazione benzina e bi-fuel benzina/GPL, offrendo un ottimo rapporto qualità prezzo. E’ destinato sia alle famiglie che alle aziende (con la possibilità di immatricolarla come autocarro). Il modello è offerto con un motore 1.592 cc.

EVO 5, l’urban suv, sportivo ma elegante allo stesso tempo che oltre ad offrire una ricca dotazione di serie, è caratterizzato dalla presenza di un motore 1.5 turbo da 120 cv. Nonostante i cavalli possano sembrare pochi, la coppia motrice di 225 nm è distribuita in maniera omogenea. Grazie alla presenza del cambio manuale a 6 marce, garantisce delle buone prestazioni sia nel misto che nella marcia autostradale.

EVO 7 che, forte dei suoi 4,80 mm ed un ampio abitacolo, garantisce molto spazio alle famiglie. E’ un SUV dala linea sportiva e dinamica. Disponibile a 5, 6 e 7 posti (senza nessuna variazione di prezzo) è destinata alle famiglie e alle aziende che amano fare dei viaggi avvolti da un grande confort. Oltre ad avere un prezzo estremamente vantaggioso, viene proposta con un 1.5 turbo benzina da 174 cv abbinata ad un comodo e veloce cambio dct a doppia frizione a 6 marce.

EVO CROOSS 4, il pick-up che proposto ad un prezzo molto competitivo, viene proposto un motore diesel common rail 2.0 turbodiesel forte di 136 cv abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. La trazione posteriore ed integrale (inseribile manualmente dagli appositi comandi ubicati sulla consolle centrale, permette di affrontare qualsiasi fondo stradale in totale sicurezza.

Chi è Massimo Di Risio? E’ nato a Isernia nel 1960, sposato con due figli. Da sempre appassionato di auto, prima di essere il fondatore del brand DR, Di Risio, molisano doc, è si è distinto nel settore dell’automotive prima come pilota e poi come concessionario, seguendo le orme del padre. Da imprenditore visionario, agli inizi del duemila, ha fondato il marchio con l’ambizione di essere non solo un produttore ma di registrare un numero significativo all’interno del mercato italiano. Oggi, con una fetta pari a circa il 2%, la sua è un’azienda solida ed è una realtà destinata a crescere in Italia e non solo. Questo grazie al lavoro di chi ha creduto in lui e in questo gruppo. “La nostra forza è quella di fare sinergia con altri produttori, fornendo dei prodotti affidabili, tecnologicamente in linea con il mercato e con prezzi sensibilmente più bassi, rimanendo competitivi”.

Perchè scegliere la concessionaria Premium Enna per il lancio della nuova vettura? Giuseppe Telaro, titolare della Premium Auto, con un’esperienza di oltre 30anni nel settore automotive, risponde così: “Aver scelto la nostra sede è un vanto ed un orgoglio per la presentazione della nuova EVO 6. Questo è un atto di grande fiducia che i responsabili del brand hanno in me e nel mio team. Credo fortemente in questo marchio, come nel brand DR, perchè sono degli ottimi prodotti. Offrono qualità ad un prezzo competitivo. Il brand propone anche la rete di assistenza che abbiamo anche noi, con una distribuzione dei ricambi presente in tutto il territorio. I dati del mercato proiettati sono chiari ed hanno un ampio margine di crescita.”

