Rassegna Open Jazz, da Zō

il “Sicilian Jazz” di Sissy Castrogiovanni

La cantautrice, compositrice, produttrice e polistrumentista catanese, artista condivisa tra Sicilia e Stati Uniti, il 2 settembre si esibirà da Zō centro culture contemporanee di Catania, per la stagione estiva della rassegna Open Jazz. Presenterà i nuovi singoli “Sicily”, “Gira vota e furria” e “A metà (Fall in between)”, quest’ultimo uscito nei giorni scorsi, un brano intimo che racconta la condizione di chi vive sospeso tra due mondi

SpiazZō di Zō Centro culture contemporanee, 2 settembre 2026, h. 21, € 12

www.zoculture.it

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21, la stagione estiva di Open Jazz, la rassegna dedicata alle nuove frontiere della musica afro-americana, sul palcoscenico open air di SpiazZō di Zō centro culture contemporanee di Catania, ospita il concerto di Sissy Castrogiovanni, la cantautrice, compositrice, produttrice e polistrumentista catanese, artista condivisa tra Sicilia e Stati Uniti, una delle artiste più originali del panorama jazz contemporaneo. La sua musica affonda le radici in Sicilia, terra madre da cui attinge culture e linguaggi differenti: dalle ritmiche africane alle armonie del post-bop jazz, in una continua ricerca artistica che attraversa il mondo. La tradizione Siciliana e le influenze world e mediterranee si intrecciano con l’armonia del jazz contemporaneo in un linguaggio definito dalla critica statunitense: “Sicilian Jazz”.

Castrogiovanni torna nella sua città pochi giorni l’uscita del nuovo singolo “A metà (Fall in between)”, pubblicato da Red&Blue Music Relations e distribuito da ADA Music Italy, un brano intimo che racconta la condizione di chi vive sospeso tra due mondi, che segue di un mese il precedente “Gira, vota e furria” e di due il brano “Sicily”. “A metà (Fall in between)” è il ritratto di chi appartiene contemporaneamente a più luoghi e, proprio per questo, fatica a sentirsi pienamente parte di ciascuno di essi. Il titolo racchiude il cuore della canzone: vivere “a metà”, in uno spazio dove convivono appartenenza e distanza, nostalgia e scoperta. È quella terra di mezzo che accomuna chi ha lasciato il proprio Paese, chi vive tra culture differenti, chi costruisce una nuova vita senza smettere di appartenere a quella precedente, e finisce per non sentirsi del tutto né parte di una né parte dell’altra.

Il brano unisce alla scrittura cantautorale italiana il “Sicilian Jazz” che caratterizza il percorso artistico della Castrogiovanni. Il folk mediterraneo si intreccia con sonorità soul, blues e cori gospel che evocano le atmosfere di New Orleans, dando vita a un linguaggio musicale capace di esprimere nostalgia, ricerca di appartenenza e la forza di chi vive tra due mondi. Un dialogo autentico tra Sicilia e Stati Uniti che da sempre rappresenta la cifra distintiva dell’identità artistica della cantautrice etnea.

A proposito del brano, spiega l’artista, che ha vissuto 16 anni negli Usa ed è docente di canto al Berklee College of Music di Boston: «Mi chiedono spesso come sia vivere dall’altra parte del mondo. Tutti la vedono come una cosa bellissima, e lo è. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Ho scritto “A metà (Fall in between)” per dar voce a questo sentimento, e per cercare di spiegarlo con lo strumento per me più intimo: la voce e la musica. Andare a vivere in un altro Paese è fare un “patto con il diavolo”. Da un lato ti arricchisci di un’esperienza unica che non avrai mai fin quando non esci dalla tua città. Dall’altro fai i conti con il “non esserci” nel Paese che hai lasciato, non esserci nei momenti belli e neanche nei momenti brutti. Quando vivi tra due mondi ti puoi sentire a casa in ognuno di essi, profondamente appartenente ad ognuno di essi, e contemporaneamente non del tutto parte di uno o dell’altro, incompleto sia da una parte che dall’altra. È un paradosso, è il paradosso di chi vive questa condizione, ed è uno stato che una volta che ti appartiene non ti lascia più, diventa parte integrante di chi sei».

Sissy Castrogiovanni è una delle più creative artiste della scena jazz contemponea. Al suo attivo numerosi premi in ambito jazz. Con la sua travolgente personalità artistica e il fascino di una voce che arriva dritta al cuore, ha incantato pubblico e critica ricevendo consensi che le hanno portato importanti apparizioni su palchi di rilievo e festival jazz internazionali negli Stati Uniti, Sud America ed Europa, inclusi la storica Symphony Hall di Boston e il Parlamento Europeo. Tra le più prestigiose collaborazioni, i concerti con il leggendario cantante, vincitore di vari Grammy Awards, Bobby McFerrin e le esibizioni con luminari del jazz come Jack DeJohnette, Patrice Rushen e il produttore Javier Limon, vincitore di Grammy della musica latina.

Degno di nota è il suo costante lavoro culturale di promozione della Sicilia e della lingua siciliana nel mondo, attraverso la musica, l’insegnamento e la progettualità artistica. Finalista all’International Songwriting Competition con uno dei suoi primi brani, “Africannu” e vincitrice del Live Art Boston Award, Sissy Castrogiovanni debutta nel jazz nel 2013 con il suo primo album “Intra Lu Munnu”. L’anno dopo ha fatto parte del colletivo vocale internazionale SungDeep che ha registrato un album omonimo per il quale la cantante catanese apre con un suo dirompente arrangiamento vocale del famoso standard jazz “Afro Blue”.

Nel 2020 ha collaborato con il batterista e percussionista peruviano Jorge Perez-Albela, per il quale ha registrato come cantante solista l’album “The Time Is Now”, in tre lingue diverse: inglese, spagnolo e portoghese. Il suo ultimo disco “Terra” del 2020, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Awards in quattro categorie Jazz – “Best Vocal Jazz Album”, “Best Arrangement”, “Best Improvised Jazz Solo” e “Best Engineered Album” – segnando un traguardo storico per la lingua e la cultura siciliana nella scena musicale internazionale.

Biglietti: € 12, prevendita on line https://dice.fm/partner/tickets/event/q2p5wp-sissy-castrogiovanni-full-band-open-jazz-2nd-sep-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Ridotto: € 10 per prenotati Ristoro Zō (è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 3925448183).

Info al numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

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