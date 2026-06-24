Previsioni Meteo Enna: Tenperature nella norma e temporali pomeridiani
Mentre l’Europa sta sperimentando una fase calda che farà storia, figlia purtroppo del
cambiamento climatico, in Sicilia ne restiamo ai margini (per una volta) e le temperature
sono sostanzialmente nella media del periodo e mai in questo giugno l’hanno superata in
modo eclatante. Ricordo che la stazione ufficiale di Enna alta ha raggiunto i 30 gradi solo
due volte.
Inoltre, come in questa rubrica diciamo da tempo, siamo entrati nel pieno di una fase
caratterizzata dai tipici temporali estivi. Ieri a Enna alta si sono accumulati 26 millimetri di
pioggia, dieci in più di quanto dovrebbe piovere in tutto il mese. Del resto giugno è mese di
mietitura e la pioggia può essere un problema, nonostante molte varietà usate oggi siano
meno soggette all’allettamento da pioggia, vista la loro minore altezza.
Oggi, quindi, ancora ipotesi di precipitazioni e temporali estivi: forse saranno più ad oriente
rispetto a ieri ma chi segue questa rubrica sa che non c’è possibilità alcuna di prevedere
dove si svilupperanno i principali cumulonembi in modo preciso. Io parlo sempre di
approccio probabilistico in questi casi.
Per tutta la settimana, e oltre, i temporali pomeridiani saranno in ogni caso sempre in
agguato.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci