Mentre l’Europa sta sperimentando una fase calda che farà storia, figlia purtroppo del

cambiamento climatico, in Sicilia ne restiamo ai margini (per una volta) e le temperature

sono sostanzialmente nella media del periodo e mai in questo giugno l’hanno superata in

modo eclatante. Ricordo che la stazione ufficiale di Enna alta ha raggiunto i 30 gradi solo

due volte.

Inoltre, come in questa rubrica diciamo da tempo, siamo entrati nel pieno di una fase

caratterizzata dai tipici temporali estivi. Ieri a Enna alta si sono accumulati 26 millimetri di

pioggia, dieci in più di quanto dovrebbe piovere in tutto il mese. Del resto giugno è mese di

mietitura e la pioggia può essere un problema, nonostante molte varietà usate oggi siano

meno soggette all’allettamento da pioggia, vista la loro minore altezza.

Oggi, quindi, ancora ipotesi di precipitazioni e temporali estivi: forse saranno più ad oriente

rispetto a ieri ma chi segue questa rubrica sa che non c’è possibilità alcuna di prevedere

dove si svilupperanno i principali cumulonembi in modo preciso. Io parlo sempre di

approccio probabilistico in questi casi.

Per tutta la settimana, e oltre, i temporali pomeridiani saranno in ogni caso sempre in

agguato.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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