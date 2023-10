Fino al 1990 la temperatura diurna media di ottobre ad Enna alta era di 16 gradi. Nel 2000 era già 18 gradi e negli ultimi vent’anni è ulteriormente cresciuta.

Quest’anno, giunti alla metà del mese, abbiamo avuto temperature massime sempre comprese tra 20 e 26 gradi con molti giorni sui 24-25 gradi. La tendenza ormai decennale è evidente e molto preoccupante.

Per quanto riguarda la previsione, cosa succederà nei prossimi giorni? Oggi ci sta sfiorando una perturbazione che porterà l’autunno nel resto d’Italia, ma non da noi, se non di sfuggita, con qualche nuvola, vento a tratti, e un minimo calo termico; isolati fenomeni nel nord dell’isola. Un più incisivo cambiamento si avrà intorno al 19-20 ottobre, preceduto però da tre giorni di scirocco davvero intenso (che ad ottobre porta anche umidità alle nostre quote). Insomma, il clima stabile e anticiclonico è agli sgoccioli ma, per la Sicilia, la via delle piogge passerà per ulteriori giorni di lunghissima attesa. Lo avevamo scritto: dalla metà del mese sarebbero iniziati i flussi perturbati nel mediterraneo ma, per raggiungerci, faranno molta fatica, dopo una stagione secca così persistente. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

