Sabato 16 ottobre è trascorso con la prevista variabilità, in un contesto meno freddo dei giorni precedenti seppure con maggiore umidità: temperatura massima di 14-15 gradi a Enna e qualche breve rovescio serale.

La giornata di domenica 17 ottobre vedrà ancora instabilità con piogge, deboli o moderate, ma di difficile localizzazione: si potrebbero avere già nella notte e di mattina, come prosecuzione di quelle della sera di sabato, e poi, forse nel successivo pomeriggio. Attendibilità media. Temperatura ancora in risalita, ma sempre inferiore alle medie. Serate molto umide.

In foto, le precipitazioni previste in Sicilia per domenica 17 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

