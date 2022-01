Le previste piogge stanno interessando tutto il nostro territorio: caduti sino ad ora circa 4-6 millimetri nella notte tra giovedì e venerdì. Nel contempo, le temperature sono scese verso la media, con valori notturni già intorno a 4-5 gradi.

Per le prossime ore, ci aspettiamo ancora piogge, seppure non continue: una pausa potrebbe aversi nella seconda parte della giornata di oggi ma le correnti settentrionali, pur pilotando la maggior parte delle precipitazioni nella Sicilia settentrionale, spingeranno nuove piogge anche, a tratti, nel nostro entroterra. Le temperature sono previste ancora in diminuzione: abbastanza freddo di giorno con valori sui 7-8 gradi e notti con valori vicini ai 2-3 gradi. Venti da nord in rinforzo. Nevicate sempre più abbondanti nel nostro appennino siciliano, con quota neve in discesa soprattutto sabato. Ne riparleremo,

In foto, le piogge previste per venerdì.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

