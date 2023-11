Presentato a Pordenone 4Safety FVG

Ha preso ufficialmente il via il progetto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato all’Automobile Club Pordenone per la sensibilizzazione efficace attraverso messaggi diretti ed iniziative specifiche. Anna Andreussi e Andrea Montermini campioni e testimonial. “Le prerogative dello sport per prevenire il pericolo”

Pordenone, 25 novembre 2023. E’ stato presentato questa mattina presso la sala dell’ex Convento San Francesco a Pordenone 4 Safety FVG.

Il progetto sviluppato dall’Automobile Club Pordenone su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, rivolto alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con iniziative di comunicazione mirate e dirette.

Il programma di attività dedicato alla prevenzione ed alla consapevolezza su particolari situazioni di rischio, è stato illustrato da Corrado Della Mattia Presidente dell’Automobile Club Pordenone, insieme all’Assessore Regionale Pierpaolo Roberti, ideatore del progetto regionale, all’Assessore Comunale alla Polizia Locale Elena Ceolin, ed a Giorgio Brandolin, Presidente CONI Friuli Venezia Giulia.

ACI Pordenone ha scelto l’automobilismo sportivo come volano di diffusione della sicurezza stradale. A rinsaldare il collegamento tra le regole e i principi dello sport delle 4 ruote con l’utenza ordinaria della strada, sono prerogative dei testimonial di 4Safety FVG Pordenone: Anna Andreussi e Andrea Montermini. La co driver 10 volte Campionessa Italiana Rally attuale delegata regionale ACI Sport ed il dirver già F.1 pluri campione GT con la Ferrari oltre che istruttore professionista di guida sicura.

L’articolato ed intenso calendario delle attività di comunicazione e sensibilizzazione prevede il primo incontro entro il 2023 dedicato alle associazioni di categoria e ordini professionali, a cui seguiranno, altri incontri con gli studenti delle scuole ed alcuni campus, arricchiti da più iniziative collaterali sul tema, sia nel capoluogo sia nei maggiori centri dell’area territoriale pordenonese.

Corrado Della Mattia, Presidente Automobile Club Pordenone:- “Parte oggi ufficialmente a Pordenone 4Safety FVG per la sicurezza stradale, un progetto che trae linfa dalla nostra Regione per un’intensa campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con iniziative di comunicazione mirate e dirette, per cui abbiamo scelto testimonial di prestigio e personaggi dello sport, loro per primi educati al rispetto delle regole in pista e sulle strade. Ringrazio tutti i partner che si sono resi disponibili a collaborare per un progetto condiviso”-.

Pierpaolo Roberti, Assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione: – “Dopo aver già realizzato una campagna promozionale sulla sicurezza stradale attraverso le Polizie Locali, stavolta abbiamo scelto gli Aci del territorio per una nuova progettualità che troviamo ottimamente predisposta dal piano intitolato “4Safety FVG verso la sicurezza stradale”, apprezzando e valorizzando il coinvolgimento di piloti e sportivi dell’automobile come testimonial in grado di catturare l’attenzione del maggior numero di persone possibile. Vogliamo dare tutti assieme, Regione, Istituzioni e parti sociali, un significato al rispetto delle regole sulla strada che non è solo per evitare delle sanzioni, ma per avere a cuore la propria esistenza e quella degli altri”-.

Elena Ceolin, Assessore Comune di Pordenone, finanze bilancio e tributi, Commercio, polizia locale e politiche per la sicurezza: – “L’Amministrazione Comunale guarda con attenzione ed è sempre favorevole alle iniziative rivolte alla sicurezza dei cittadini, anche quella sulle strade dove tutti siamo utenti interessati a dei comportamenti rispettosi delle regole”-.

Giorgio Brandolin, presidente CONI Friuli Venezia Giulia: -“Innanzitutto mi preme osservare che Pordenone è un fiore all’occhiello dello sport automobilistico regionale per la qualità e quantità delle competizioni organizzate. Il CONI si onora di essere coinvolto nel progetto “4Safety FVG”, perché dopo famiglia e scuola sono proprio le associazioni sportive a funzionare come agenzia formativa per i giovani, dove s’imparano le regole non solo delle singole discipline, ma della convivenza, del rispetto degli altri e la capacità di accettare le sconfitte”-.

Anna Andreussi, navigatrice rally pluricampionessa italiana, Delegata Regionale Acisport per il Friuli Venezia Giulia: – “La pratica sportiva insegna a rispettare le regole e ad avere una disciplina nella vita di tutti i giorni. Sono orgogliosa di fare parte di questo progetto e ho voluto a mia volta coinvolgere due giovani piloti friulani come Arianna Breatta Doriguzzi e Stefano Facchin per dare voce e volti a temi che sono fondamentali per la sicurezza di tutti”-.

Andrea Montermini, già pilota di F1, pluri campione GT su Ferrari, collaudatore, istruttore di guida e relatore progetto Sara Safe Factor ACI: -“Attraverso lo sport si impara il rispetto delle regole, la consapevolezza dei rischi, i comportamenti da tenere non solo in pista, ma sulle strade di tutti i giorni. E’ importante soprattutto quello che si fa prima, preparando i giovani che saranno automobilisti del domani, quelli che ci troveremo a fianco al semaforo, in una rotonda, sulle corsie delle strade urbane e sulle autostrade dove si viaggia a velocità maggiore. E’ importante che i ragazzi abbiano cognizione dei rischi anche a bassa velocità, non solo come futuri automobilisti, ma anche come attuali pedoni, ciclisti, utenti della strada in genere. E una certa dose di paura è fondamentale per tenere dei comportamenti responsabili”-.

