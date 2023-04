Svincolo di Enna. Lavori di rifacimento del viadotto Euno.

In data 20 aprile 2023, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto di Enna, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, alla presenza dei rappresentanti dell’A.N.A.S. S.p.A., del Commissario Straordinario del Libero Consorzio ennese, del Sindaco di Enna, degli amministratori locali di alcuni Comuni della Provincia, dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Comandante della Sezione di Polizia Stradale, del rettore dell’Università KORE, nonché del responsabile S.U.E.S 118 di Caltanissetta.

In apertura, i referenti di Anas S.p.a. hanno ribadito la necessità di completare gli interventi di adeguamento del viadotto Euno, con mantenimento del traffico in unica direzione fino al mese di ottobre del 2023, data prevista per il completamento dei lavori. In quell’occasione, il Direttore di A.N.A.S. S.p.A. per la Sicilia, Ing. Raffaele Celia, dopo avere illustrato le progettualità elaborate, ha manifestato l’esigenza tecnica di procedere all’abbattimento del cavalcavia sul quale insistono le rampe in uscita verso Palermo e in ingresso da Catania.

All’esito di una lunga e articolata disamina delle questioni di maggiore interesse, i partecipanti hanno voluto porre l’attenzione su prioritarie esigenze, quali quelle volte a garantire il minore disagio per la viabilità provinciale e ad assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza, ottimizzandone i tempi di percorrenza.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa da tutti i partecipanti, è stato concordato che le parti si incontreranno singolarmente per effettuare dei sopralluoghi volti all’individuazione di percorsi alternativi che garantiscano le condizioni di sicurezza e che assicurino di conciliare la realizzazione dei lavori con le esigenze dell’utenza.

A seguito di tali sopralluoghi, nel prossimo mese di maggio si terrà un ulteriore incontro nel quale verranno condivise le proposte dei referenti delle varie parti e verrà stilato il cronoprogramma definitivo degli interventi da realizzare per la messa in sicurezza delle rampe autostradali.

