Policlinico a Enna: il Gruppo Moderati per Enna “Soddisfatti del percorso intrapreso dal Comune di Enna”

Il gruppo Moderati per Enna esprime tutta la propria soddisfazione per il percorso virtuoso che il Comune ha intrapreso con l’Università Kore di Enna.

Dunque, bene ha fatto il Consiglio Comunale nel luglio scorso, con l’appravozione all’unanimità di un ordine del giorno, a promuovere la costituzione di un Tavolo Istituzionale, al quale siede in rappresentanza del Consiglio il Presidente Paolo Gargaglione, su pochi e condivisi temi essenziali che mirano a far diventare la nostra città una città Universitaria non solo sulla carta.

Una iniziativa opportuna, giusta nel metodo e positiva per i risultati già raggiunti, pertanto, non possiamo non apprezzare la volontà di tutti di trovare soluzioni concrete e in tempi brevi attraverso il dialogo e il confronto costruttivo.

Da parte nostra, come gruppo politico e consiliare, confermiamo che ci sarà il massimo sostegno al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi primari per cui è nato il Tavolo Istituzionale e cioè il trasferimento di un corso di laurea ad Enna Alta e la costruzione dello Studentato ad Enna Bassa.

Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamnete, ancora una volta, l’On. Lantieri e l’On. Venezia per avere chiarito, nella seduta di Consiglio Comunale u.s. a quanti non avevano ancora compreso, la vicenda legata all’ emendamento contenuto nella finanziaria regionale approvato qualche settimana fa all’ARS e che getta le basi per la costituzione del quarto Policlinico Universitario in Sicilia. Riteniamo sempre con maggiore convinzione che si è consumato il primo passo nella direzione della nascita del Policlinico a Enna e al contempo auspichiamo la massima sinergia e collaborazione tra i Rappresentanti del territorio alla Regione affinchè ciascuno con il proprio ruolo e a tutti i livelli faccia la propria parte per raggiungere l’obiettivo che non possiamo non definire storico per la nostra provincia.

