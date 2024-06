Polemica lavori al Castello: il Direttore dei Lavori ed il Rup “non risulta alcuna difformità o differenza tra quanto approvato e quanto in corso di realizzazione”.

Alla luce del caos mediatico e social che si è sviluppato attorno ai lavori di “Conservazione e valorizzazione del Castello di Lombardia, delle aree archeologiche adiacenti e dell’interno del complesso monumentale – PRIMO STRALCIO”, finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU” – PNRR Missione 5 Componente C2 Investimento 2.1, considerate le recenti illazioni ed imprecisioni, basate su un’interpretazione superficiale di lavorazioni ancora in itinere che non restituiscono chiaramente il risultato finale dell’intervento, nonché le presunte dichiarazioni attribuite ad esponenti di rilievo della Pubblica Amministrazione, per le quali se confermate si attende apposita smentita, al fine di fare una volta per tutte chiarezza sulla vicenda, i sottoscritti D.L. Arch. Andrea Caporali e RUP Ing. Salvatore Reitano, giuste nomine rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 1464 del 31/07/2023 e 879 del 21/05/2024, rappresentano quanto segue:

 con parere favorevole prot. 168 del 29/01/2018, reso in sede di conferenza di servizi di pari data, sono state autorizzate da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, le opere relative al Progetto Generale (comprendente i vari stralci) di riqualificazione del parco monumentale del Castello di Lombardia e le aree archeologiche connesse;

 in particolare per i lavori attualmente in corso di esecuzione relativi al PRIMO STRALCIO, a seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/12/2022 sono stati acquisiti i pareri di tutti gli Enti coinvolti:

 Vigili del Fuoco di Enna che hanno confermato il parere favorevole prot. 506 del 24/01/2018, prat. 834 assunto al prot. del Comune di Enna al n. 3529 del 26/01/2018 per la parte relativa agli interventi del 1° stralcio, in esso compresi;

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna prot. 20220098460/N.060.100 del 14/12/2022 con Autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);

 Genio Civile di Enna prot. 168219 del 14/12/2022 con comunicazione di non competenza nell’espressione parere per il 1° stralcio in quanto non presenti opere strutturali;

 Ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna prot. 125050 del 07/12/20225 con comunicazione di non competenza ad esprimere parere;

 ASP di Enna che per il 1° stralcio ha confermato il parere favorevole n. 1/2018 sul progetto generale rilasciato in sede di prima CdS, prot 3222 del 26/01/2018, in quanto medesimi interventi già autorizzati comprendenti anche il 1° stralcio;

 Parere di compatibilità urbanistica espresso dalla Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Enna nella seduta della CdS del 07/12/2022;

 con nota prot. 1339 del 15/03/2023, acquisita al protocollo comunale n. 0013999/2023 del 15/03/2023, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha integrato il provvedimento emesso a seguito di alcune osservazioni da parte del Comune;

 con provvedimento n. 20230178355/N.060.100 del 14/09/2023 da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna sono stati autorizzati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.) anche gli interventi del SECONDO STRALCIO del progetto, strettamente connesso a quanto previsto nel primo stralcio, di cui ne costituisce il completamento;

pertanto per quanto sopra, non risulta alcuna difformità o differenza tra quanto approvato e quanto in corso di realizzazione.

A supporto di quanto affermato, si evidenzia che in data 11/06/2024, a seguito di sopralluogo congiunto, è pervenuta nota prot. 2194 da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, assunta in data odierna al protocollo comunale n. 0032072/2024, in cui non vengono evidenziate alcune difformità o abusi ma indicate ulteriori prescrizioni in corso d’opera al parere già reso in data 14/12/2022.

Tanto dovevasi

Il D.L.

Arch. Andrea Caporali

Il RUP

Ing. Salvatore Reitano

