Le prime serate del 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐄𝐧𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭 hanno già acceso Piazza Europa, ed è stata un’emozione speciale per tutti noi di AIC Sicilia.

Quest’anno il festival si tinge di una novità che aspettavamo da tempo: 𝐮𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐠𝐥𝐮𝐭𝐢𝐧𝐞 e un’area speciale pensata per chi vive la celiachia ogni giorno. Una pizza buona, sicura, fatta con cura, senza rinunce e senza compromessi.

Nelle prime giornate la consigliera AIC Sicilia di Enna, 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐢, è stata allo stand insieme ad amici e volontari, accogliendo famiglie, curiosi e persone celiache con il sorriso e tanta voglia di raccontare cosa significa, finalmente, poter mangiare fuori casa senza pensieri.

Tra una fetta e una chiacchiera, abbiamo visto quanta strada si può fare insieme: un forno, una pizza, una comunità che cresce.

𝐈𝐥 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟖 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 in Piazza Europa, Enna: vi aspettiamo per scoprire l’area senza glutine e gustare una pizza buona, sicura e senza rinunce!

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