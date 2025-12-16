Pietraperzia: al via mostra di presepi artistici

Che meraviglia! Pietraperzia è pronta a incantare con la sua mostra di presepi natalizi, un vero e proprio viaggio tra tradizione e magia. 26 artisti espositori, provenienti da 15 comuni della Sicilia, presentano 70 opere presepiali di varia misura, dal più grande (3×2 metri) al più piccolo (2×2 cm).

I materiali utilizzati sono incredibilmente vari: carta, terra cotta, resina, stoffa, pittura, metallo, pietre, frammenti di conchiglie, legno e tanto altro. Ogni pezzo è originale ed unico, realizzato con maestria, un misto di arte e tecniche diverse, emozioni personali, vecchi ricordi, tradizione familiare e paesana, narrazione storiche ed altro.

Vieni a Pietraperzia e non perdere l’occasione di visitare questa meravigliosa mostra, allestita con eleganza e cura, scopri la magia del Natale a Pietraperzia!

