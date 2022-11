Piero Longhi Show alla Fiorio Cup

Il Campione torna sulle auto da rally e da puntualmente spettacolo alla kermesse pugliese organizzata dal Direttore Sportivo Ferrari e Lancia tra i grandi piloti

Ceglie Messapica (LE), 6 novembre 2022. Piero Longhi ha dato spettacolo e come sempre prova di grande bravura ed esperienza inarrivabile al volante della auto da rally alla Fiorio Cup.

Il pluri campione è stato tra i protagonisti di vertice alla kermesse organizzata in Puglia a Ceglie Messapica nella Masseria Camarda curata da Cesare Fiorio e dal figlio Alex. Il già team principal Ferrari e Lancia, stratega delle corse automobilistiche e mente di alcune tra le più prestigiose vittorie dei due blasonati marchi, ha organizzato la seconda edizione del raduno/competizione per i migliori piloti nella tenuta di famiglia in provincia di Lecce.

Piero Longhi si è alternato tra la mitica Lancia Delta e la Skoda Fabia, la più evoluta delle auto protagoniste delle scene internazionali, nella versione Rally 2. Alla fine un ottimo 4° posto, ma ciò che conta è lo spettacolo, l’entusiasmo ed il divertimento alla guida delle auto tanto amate dai campioni e dal pubblico.

Longhi, affiancato per la prestigiosa e festosa occasione da Gianmaria Santini, ha sfoggiato attraverso uno spettacolo che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, sia in presenza, sia attraverso le dirette su ACI Sport TV che hanno seguito entrambi i giorni della gara spettacolo leccese.

-“Una occasione per trovare molti amici ed anche avversari storici, con cui senza il cronometro resta sempre il miglior rapporto d’amicizia – ha sottolineato Longhi – la pioggia ha reso tutto più spettacolare ma anche più impegnativo, poiché il tracciato è diventato molto insidioso. E’ stata un’occasione voluta da Cesare, Alex e Mariapaola Fiorio, la figlia di Alex, oltre a tutti i bravi collaboratori, ho accettato l’invito con grande entusiasmo, perché loro sono dei formidabili organizzatori che pensano ad ogni particolare. Insieme a Gianmaria Santini ci siamo divertiti molto ed è stata per tutti un’esperienza esaltante, lui oltre che abile pilota si rivela un attento co-driver. Adesso mi concentro su un fine anno molto intenso, a partire dalla prossima settimana quando saremo impegnati allo Special Rally Circuit all’Autodromo di Monza”

