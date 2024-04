Personale amministrativo scuole: lettera aperta alle OO.SS. in merito all’utilizzo di “Nuova Passweb” di competenza esclusiva dell’INPS

lettera aperta alle OO.SS. in merito all’utilizzo di “Nuova Passweb” di

competenza esclusiva dell’INPS e contestuale richiesta urgente

Come Personale Amministrativo protestiamo vivamente verso l’azione ambigua e per

nulla coerente di alcuni sindacati: invece di tutelare la nostra condizione di lavoro,

sempre più gravata di carichi di ogni risma, nel caso specifico dell’imposizione alle

segreterie scolastiche della lavorazione delle pratiche pensionistiche, TFS e TFR con

l’applicativo “Nuova Passweb” di competenza esclusiva dell’INPS, attraverso

“accordi” tra la suddetta Inps e il MIM che si pretende di considerare e di far passare

come leggi, accompagnano invece questo percorso non legittimo e addirittura

organizzano, nel caso di alcuni sindacati, corsi di formazione e di assistenza per

“aiutare” gli amministrativi a lavorare le suddette pratiche.

Ribadiamo con la presente ancora una volta che sulla base del profilo contrattuale

giuridico ed economico e delle leggi vigenti non sussiste alcun obbligo per il personale

amministrativo delle scuole di utilizzare l’applicativo “Nuova Passweb” che fa capo

all’INPS e non invece alle scuole secondo le leggi vigenti, dall’art.95 della

Costituzione all’art. 14 del DPR 275/1999, al DL 201/2011…, che nel loro insieme

sanciscono, nell’ottica di un buon andamento della pubblica amministrazione, che i

dipendenti amministrativi delle scuole possono e devono lavorare solo su sistemi

informativi del settore di appartenenza.

In questi giorni si sta obbligando il Personale Amministrativo delle scuole di diverse

città della Sicilia a partecipare a corsi di formazione presso le sedi INPS che non sono

legittimi perché le scuole non sono sedi distaccate dell’INPS nè gli Amministrativi

sono dipendenti del su citato Ente, il tutto mentre nelle scuole si rischia di essere

soggetti a provvedimenti disciplinari.

Si chiede pertanto a tutte le Organizzazioni Sindacali di intervenire con urgenza per

bloccare questo iter messo in atto dall’INPS/MIM/USR/Ambiti, sulla base

dell’applicazione coerente delle leggi vigenti e per la salvaguardia della condizione

lavorativa del personale amministrativo delle scuole, fermo restando che in caso

contrario ci riserviamo di adire anche le vie legali a tutela del profilo che rivestiamo.

21/04/2024

Personale Amministrativo scuole siciliane.

