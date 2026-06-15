La dodicesima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon in esclusiva per i clienti Prime, torna dal 23 al 26 giugno

con 4 giorni per fare acquisti e risparmiare. I clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di

prodotti in tutte le categorie — tra cui casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento ed elettronica — con offerte su

prodotti di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO e Foppapedretti, oltre a migliaia di offerte su prodotti Made in

Italy. Inoltre, fino al 23 giugno, i clienti Prime possono già risparmiare con le offerte anticipate: 4 mesi gratuiti di Amazon Music

Unlimited per i clienti che non hanno ancora provato il servizio; sconti fino al 30% su una selezione di prodotti di moda, tra cui la

collezione Sofia Grainge, e abbigliamento per la palestra; offerte fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon. Chi non è ancora cliente

Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per approfittare delle offerte Prime Day e di

tutti i vantaggi dell’abbonamento, tra cui spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi in giornata o in un giorno, Prime Video, Amazon

Photos, eBook e fumetti inclusi con Prime, Amazon Music Prime, Amazon Luna, il servizio di gaming di Amazon, e molti altri.

Per festeggiare l’arrivo di Prime Day, Amazon.it annuncia “Amazon Destinazione Sud”, un insieme di iniziative per celebrare i clienti

e le comunità del Sud attraverso offerte e programmi a loro dedicati.

Prime Day Festival a Palermo

Per celebrare i clienti del Sud, quest’anno Amazon organizza l’evento Prime Day Festival nella suggestiva cornice del Foro Italico di

Palermo, presso il NAUTO. Prime Day Festival è un evento aperto al pubblico, ad accesso libero fino a esaurimento posti e gratuito,

che si terrà da venerdì 19 a domenica 21 giugno a Palermo. Il celebre locale NAUTO si trasformerà in un villaggio Prime aperto ogni

giorno dalle 17:30 alle 23:30, dove i visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche: uno spazio dedicato alle offerte Prime

Day e ai benefici Prime, un’area che celebra il Made in Italy, dove scoprire le eccellenze del territorio realizzate dalle piccole e medie

imprese siciliane che rendono disponibili i propri prodotti su Amazon.it; una zona dedicata ai prodotti per tutti i giorni, ideali per le

esigenze quotidiane di tutta la famiglia; lo spazio Amazon Haul, dove scoprire migliaia di prodotti a prezzi ultra convenienti; l’area

Alexa+, per provare la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale e i dispositivi Amazon; l’area Prime Match, con

giochi da tavolo targati Prime e, infine, il Prime Photo Booth, per scattare foto ricordo con vista sul mare da condividere sui social

con l’hashtag #PrimeDayFestival. Lo spazio si animerà con musica dal vivo, incontri letterari e DJ set: tre serate di programmazione

che portano sul palco del NAUTO autori di primo piano e un live show d’eccezione. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita fino

ad esaurimento posti.

2Confidential – Not for Public Consumption or Distribution

• Venerdì 19 giugno, ore 19:00 – Alec Ross presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli). Esperto

di innovazione, già consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, Ross condivide la sua visione sul

potenziale del nostro Paese e sulle opportunità da cogliere per il futuro.

• Venerdì 19 giugno, ore 20:30 – Antonio Manzini presenta I tramezzini di Rocco Schiavone. Scrittore, attore e autore di uno dei

personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea, Manzini porta l’ironia tagliente e l’umanità disincantata del

vicequestore Rocco Schiavone.

• Sabato 20 giugno, ore 22:00 – Davide Shorty live. Il cantautore, rapper e produttore palermitano dalla forte identità

internazionale porterà sul palco un viaggio musicale vibrante e coinvolgente con il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip

hop.

• Domenica 21 giugno, ore 19:00 – Milena Palminteri presenta Come l’arancio amaro. La scrittrice palermitana racconta storie

radicate nella sua terra con una prosa intensa e poetica, intrecciando memoria, identità e il profumo inconfondibile della Sicilia.

Supporto dedicato alle PMI del Sud

Amazon riconosce il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese nel tessuto economico del Sud e si impegna a supportarne la

crescita attraverso l’e-commerce. Per questo, in anticipo su Prime Day, ha messo a disposizione incentivi dedicati alle nuove PMI del

Sud, tra cui un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500€ per i partner di vendita idonei che propongono i propri prodotti

all’interno della vetrina Made in Italy. Hanno potuto accedere all’iniziativa i nuovi partner di vendita Amazon con sede in una delle

otto regioni del Sud – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – titolari di un marchio registrato e

con prodotti disponibili nella selezione Made in Italy. Maggiori informazioni sono disponibili su

https://sellercentral.amazon.it/help/hub/reference/external/G201852310?ref_=asit_soa_rd&locale=it-IT.

Formazione digitale per le imprese e gli studenti del Sud

Amazon continua a supportare programmi di formazione sulla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale generativa, collaborando con

enti regionali e partner come ICE per supportare l’accesso al digitale delle piccole e medie imprese. Inoltre, per rispondere alla

crescente domanda di competenze digitali da parte delle imprese, Amazon contribuisce a uno sviluppo di un mercato del lavoro

qualificato, con particolare attenzione all’acquisizione di competenze STEM tra i giovani studenti delle regioni del Sud. Nel 2025,

attraverso il programma di borse di studio Amazon Women in Innovation, Amazon ha sostenuto i talenti femminili nelle discipline

STEM collaborando con le università di Napoli (Federico II), Catania, Palermo e Cagliari. In parallelo, con i partner Develhope e

Code.org, l’azienda ha offerto formazione su intelligenza artificiale e coding a oltre 300 insegnanti e 50.000 studenti nelle regioni del

Sud. Nel secondo semestre del 2026, il programma proseguirà con borse di studio e sessioni di formazione in presenza per studenti

e insegnanti di Napoli e Palermo.

Sette parchi solari in Sicilia

Amazon punta su fonti di energia carbon-free per il proprio approvvigionamento energetico, con l’obiettivo di raggiungere zero

emissioni nette di CO2 entro il 2040. In linea con questo impegno, Amazon ha contribuito allo sviluppo di sette progetti solari in

Sicilia, che contribuiscono ad alimentare le attività dell’azienda in Italia con energia rinnovabile. Lo sviluppo di quattro di questi

impianti è iniziato nel 2025. Si aggiungono ai tre progetti già attivi nella regione, tra cui due parchi agrivoltaici, che combinano sullo

stesso suolo produzione di energia rinnovabile e colture agricole, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e a Paternò, in provincia

di Catania. Complessivamente, in Italia Amazon ha contribuito allo sviluppo di otto progetti su scala industriale. A questi si affiancano

gli impianti fotovoltaici installati sui tetti di 32 siti logistici in Italia, per un totale di 40 progetti.

Amazon Haul, lo shopping a prezzi ultraconvenienti

Amazon Haul permette ai clienti di acquistare prodotti a prezzi ultra convenienti in categorie come moda, casa e lifestyle, sia sulla

shopping app di Amazon sia da desktop. Tutti i prodotti hanno un prezzo inferiore a 20€ e alcuni partono da solo 1€.

Per risparmiare in anticipo sulle offerte di Prime Day, Amazon Haul ha offerto vantaggi aggiuntivi ai clienti idonei del Sud, come

sconti progressivi sugli ordini (ad esempio 5% sopra i 20€ e 10% oltre i 30€), con la possibilità di risparmiare ulteriormente grazie a

un ulteriore 20% di sconto cumulabile con le promozioni già attive, per un risparmio complessivo fino al 60% su una selezione di

prodotti.

La consegna è gratuita per ordini Amazon Haul pari o superiori a 15€ mentre, per importi inferiori, si applica un costo standard di

3,50€. Con un’esperienza di acquisto dedicata – completa di ricerca, carrello e checkout propri – Amazon Haul è pensato per offrire

un modo divertente e coinvolgente di fare shopping, con consegna garantita in due settimane o meno.

Pagamento in contanti per gli ordini Amazon.it

Amazon ha recentemente ampliato il servizio “Paga in Contanti”, ora disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in tutta

Italia – di cui 12.000 al Sud – tra ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar. Il servizio è pensato per chi preferisce pagare in contanti,

garantendo pieno accesso all’intera selezione di prodotti e alle migliori offerte disponibili su Amazon.it. Grazie a questa espansione,

tutti i clienti hanno un punto vendita abilitato a pochi passi da casa, rendendo il pagamento degli ordini su Amazon.it ancora più

comodo e accessibile.

3Confidential – Not for Public Consumption or Distribution

Punti di ritiro al Sud

Amazon continua a impegnarsi per l’accessibilità dei propri servizi nelle regioni del Sud anche attraverso la rete di punti di ritiro,

offrendo ai clienti sempre maggiore flessibilità e comodità. Il servizio, che garantisce un’esperienza di consegna comoda e sicura, è

disponibile attraverso una rete di diverse migliaia di punti di ritiro o in collaborazione con partner locali – tra cui tabaccherie, edicole,

negozi di prossimità, stazioni di servizio – con l’obiettivo di garantire una copertura capillare anche nei centri di piccole e medie

dimensioni.

“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale. Dal nostro arrivo in Italia abbiamo

investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo

indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo. Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud’ vogliamo essere

ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l’esperienza cliente e valorizzando il territorio. Dal Prime

Day Festival di Palermo, all’espansione dei nostri punti di ritiro e dell’opzione di pagamento in contanti, ogni iniziativa è pensata per

celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno” ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager

di Amazon Italia. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità anche per le imprese del territorio: sono già più di 2.000 le aziende

del Sud Italia che esportano in tutto il mondo grazie alla nostra vetrina Made in Italy, e con ‘Amazon Destinazione Sud’ vogliamo

portare ancora più imprese a vendere online e raggiungere nuovi clienti in Italia e all’estero. Stiamo finanziando borse di studio presso

quattro università, per sostenere la prossima generazione di leader femminili nella tecnologia e nell’innovazione. Con ‘Amazon

Destinazione Sud’ ci impegniamo a far sì che ogni cliente possa accedere alla migliore esperienza Amazon, creando valore condiviso

per clienti, imprese e comunità locali.”

“Palermo accoglie con favore la scelta di Amazon di organizzare in città il Prime Day Festival 2026, un’iniziativa che conferma

l’attenzione crescente verso il Sud Italia e il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nei percorsi di innovazione, sviluppo e

valorizzazione delle comunità locali” ha dichiarato Roberto Lagalla, Sindaco della città di Palermo. “Eventi di questa portata

rappresentano un’importante occasione di promozione per Palermo, capace di coniugare cultura, partecipazione e opportunità

economiche. Apprezziamo inoltre l’impegno dedicato al sostegno delle imprese, alla formazione dei giovani e alla sostenibilità, temi

strategici per il futuro della nostra città.”

Ulteriori novità dedicate a celebrare i clienti e le comunità del Sud saranno annunciate nel corso dell’anno.

***

Esplora i benefici di Amazon Prime

Prime è risparmio, convenienza e intrattenimento, tutto in un unico abbonamento. Oltre 200 milioni di iscritti a Prime in 25 paesi del mondo

possono beneficiare dell’ampia selezione, dell’eccezionale valore e delle consegne veloci illimitate incluse con Prime. In Italia, i clienti possono

iscriversi a Prime per 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno e, se idonei, iniziare un periodo d’uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. I giovani dai

18 e i 22 anni e gli studenti universitari possono invece iniziare un periodo d’uso senza costi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent. Dopo il periodo

d’uso senza costi, Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 24 anni costa 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno, metà rispetto al prezzo di Prime. I

clienti Prime hanno accesso a film, serie tv del momento e ad eventi sportivi live come la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League

con Prime Video, all’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music Prime, a videogiochi

inclusi con la nuova funzionalità Amazon Luna, a migliaia di libri e una selezione di riviste, all’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos, ad

Alexa+, la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale generativa, alle offerte esclusive, alle spedizioni veloci, illimitate e senza

costi aggiuntivi su milioni di prodotti. I clienti Prime possono inoltre beneficiare di Deliveroo Plus senza costi aggiuntivi per un anno, con consegna

inclusa per ordini superiori a €25 su Deliveroo.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno

per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al

mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di

Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios

e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite

Amazon.it su Instagram, Facebook e

Advertisement

Advertisement

Visite: 65