Partinico, nell’ambito della rassegna “Donne di carta” BCsicilia presenta: la poetessa Raffaella Bonura “La capinera solitaria”

Nell’ambito della rassegna “La Sicilia delle donne, il Festival del genio femminile” dedicata quest’anno alle “Donne di carta, scrittrici di Sicilia e personaggi letterari” la cui direzione artistica è curata da Marinella Fiume e Fulvia Toscano con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e I.S., BCsicilia e l’Accademia della Cultura presenteranno la figura della poetessa di Partinico Raffaella Bonura “La capinera solitaria” nata il 18 Novembre 1862 e morta l’8 Febbraio 1942.

Raffaella fin da ragazza ama intensamente l’arte e la letteratura, nutre la sua mente di classicità con approfondimenti latini e greci. Ancora giovane compone versi che spirano quel sentimento e quella malinconia che non sono una esercitazione del poetare ma dote degli spiriti privilegiati. Il 15 giugno del 1887 vede la luce la sua prima raccolta “Versi”. A Partinico all’interno di una torre della proprietà della famiglia costituisce un “Centro culturale” nel quale entrano a far parte vari letterati ed uomini di cultura partenicesi e non. Qui produce innumerevoli liriche che risentono dell’atmosfera culturale dominata da Pascoli, D’Annunzio, Deledda, Negri, con i quali intrattiene corrispondenza letteraria. Le sue opere vennero quasi tutte perdute e da qualche decina di anni è iniziata la riscoperta di questa delicata poetessa.

L’incontro sulla figura letteraria di Raffaella Bonura si terrà sabato 12 marzo 2022 alle ore 17,30 presso il Teatro Giani in Via Bellini, 3 a Partinico. Sono previsti gli interventi di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia di Partinico, Giuseppe Di Trapani, Presidente Accademia della Cultura, Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia. Relatori saranno Vincenzo Di Trapani e Vanessa Bonura. Modererà l’incontro Antonio Pollara, Vice Presidente BCsicilia di Partinico. E’ prevista la diretta streaming sulla Pagina FB – BCsicilia Partinico. L’ingresso è consentito secondo le normative Covid-19 vigenti.

Visite: 32