Pallamano Serie A Silver: seconda sconfitta esterna per la Orlando Pallamano Haenna

Un’altra sconfitta evitabile figlia di un gioco non all’altezza del

ruolo che si vuole ricoprire in questa stagione. E’ quella che è

arrivata per la Orlando Pallamano Haenna che sabato 22 novembre ha perso

in trasferta per 26-25 il derby di Sicilia contro il Cus Palermo.

E’ vero che i palermitani hanno iniziato in modi brillante questa

stagione rimanendo in seconda posizione vincendo in casa anche contro il

forte Imola.

E’ anche vero che il derby da motivazioni particolari che vanno al di la

delle logiche del valore reale delle squadre che si affrontano.

Ma è anche vero però che la Orlando Pallamano Haenna ga giocato un primo

tempo molto sotto tono ed arrivando ad essere sotto di 7 reti nei primi

minuti del secondo tempo. Ma poi malgrado un gioco a corrente alternata

i gioalloverdi sono riusciti a recuperare portandosi a -2 reti e con

palla in attacco e in superiorità numerica.

Ma non hanno mai saputo fruttare a dovere i momenti dove dovevano dare

il definitivo colpo di grazia. Anzi hanno consentito agli universitari

palermitani di condurre con un vantaggio di sicurezza che hanno poi

gestito sino alla fine. Le ultime 2 reti per la Orlando Pallamano Haenna

sono arrivate quando ormai era impossibile poter tentare il pareggio.

Così arriva la seconda sconfitta stagionale. Se è vero che entambe sono

arrivate di misura e contro squadre che si trovano nelle zone altre

della classifica, è anche vero però che se si vuole pensare in grande,

adesso veramente non si possono più commettere ulteriori passi falsi a

partire dalla prossima trasferta, la seconda consecutiva, sul campo del

Chieti, anche perchè la capolista Camerano è stata fermata sul pari sul

campo del Sannio a conferma che questo girone B del campionato di serie

A Silver si conferma più equilibrato che mai. “Anche questa volta come è

stato a Imola non abbiamo saputo chiudere il conto quando avevamo

recuperato e messo in grande difficoltà gli avversari – commenta il vice

presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma nello stesso

tempo anche con un gioco non lineare ed a corrente alternata abbiamo

dimostrato che le potenzialità del nostro organico sono ancora per certi

versi inespresse. Adesso peò non possiamo più sbagliare nulla anche se

sappiamo bene che la trasferta di Chieti sarà molto dura”.

Advertisement

Visite: 56