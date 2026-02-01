Pallamano BM: larga vittoria ad Alcamo per il Regalbuto

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁 – 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐝 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐦𝐨: 𝟒𝟒–𝟏𝟕 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.

𝑰𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒕𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒈𝒂𝒍𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒔𝒂𝒃𝒂𝒕𝒐 14 𝒇𝒆𝒃𝒃𝒓𝒂𝒊𝒐 𝒐𝒔𝒑𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂̀ 𝒍𝒂 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳4 𝒅𝒊 “𝑪𝑶𝑷𝑷𝑨 𝑺𝑰𝑪𝑰𝑳𝑰𝑨”.

Il Regalbuto consolida il proprio ruolo di vice capolista in serie B, dietro l’imbattuta Albatro Siracusa con una prestazione autoritaria sul campo dell’Alcamo, fanalino di coda del torneo. Il 44–17 finale non lascia spazio a interpretazioni: la squadra di mister Salvo Cardaci ha imposto ritmo, intensità e organizzazione sin dai primi minuti, indirizzando il match in maniera definitiva già nella prima frazione (20 a 8 al riposo).

L’avvio è tutto di marca ospite: difesa alta, transizioni rapide con il “solito” Tom Gourseau, Gaetano Trovato, Antonio Zaia e Salvo Spalletta che non concedono respiro ai padroni di casa. Alcamo prova a restare in partita con qualche iniziativa individuale, ma la differenza di esperienza tra le due rose con gli “evergreen” Vito Cardaci, Filippo Maccarrone e Rosario Pruiti emerge in modo evidente.

Nella ripresa il copione non cambia: con gli innesti di Pietro L’Episcopo, Luigi Sambuco, Ciccio Triscari, Giuseppe Gagliano e le rotazioni efficaci dei tre portieri Antony Trovato e gli esperti Matteo Acquavite e Giuseppe Spampinato che permettono ai regalbutesi di ampliare ulteriormente il divario fino al +27 conclusivo.

A fine gara, il 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 ha commentato così la prestazione:

«Sapevamo di affrontare una squadra in difficoltà, ma questo non ci ha distratti. L’approccio è stato quello giusto: concentrati, determinati e rispettosi dell’avversario. Ora testa alla prossima sfida di sabato 7 febbraio in casa nostra contro la Pallamano Aretusa, attuale terza forza del campionato e seria pretendente al salto di categoria”.

Intanto il Comitato regionale della FIGH (Area 9), presieduto da Sandro Pagaria, ha ufficialmente comunicato che sarà proprio la Pallamano Regalbuto ad organizzare l’attesa e prestigiosa Fina4 di COPPA SICILIA.

Manifestazione che vedrà scendere in campo le prime 4 squadre della serie B (sabato 14 febbraio) per contendersi il primo importante trofeo stagionale.

Advertisement

Advertisement

Visite: 110