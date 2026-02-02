Pallamano BM: la final four di coppa Sicilia si disputerà a Regalbuto

𝐋𝐀 ‘𝐂𝐎𝐏𝐏𝐀 𝐒𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔’ 𝐒𝐈 𝐒𝐕𝐎𝐋𝐆𝐄𝐑𝐀’ 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐙𝐙𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐃𝐈 𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐁𝐔𝐓𝐎 𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟒 𝐅𝐄𝐁𝐁𝐑𝐀𝐈𝐎.

𝐴𝐿 𝑉𝐼𝐴 𝐿𝐸 4 𝑀𝐼𝐺𝐿𝐼𝑂𝑅𝐼 𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑀𝑃𝐼𝑂𝑁𝐴𝑇𝑂 𝐷𝐼 𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸 𝐵.

La notizia è ufficiale: la Pallamano Regalbuto sabato 14 febbraio (con calendario degli incontri ancora da definire), organizzerà la prestigiosa kermesse voluta dalla F.I.G.H. Comitato regionale Sicilia presieduta da Sandro Pagaria.

La “Final4” vedrà confrontarsi le prime quatto squadre classificate al termine del girone di andata del campionato di serie B maschile.

Decise matematicamente la prima e la quarta posizione (rispettivamente occupate da Albatro Next-Gen e Pallamano Marsala), sono ancora da definire la seconda e terza posizione (al momento detenute dal Regalbuto e dalla Pallamano Aretusa).

Le due formazioni si ritroveranno di fronte sabato 7 febbraio, al palazzetto dello sport di Regalbuto, in un scontro diretto che definirà le posizioni al termine dell’andata.

“E’ motivo di grande soddisfazione poter organizzare questa manifestazione proprio a Regalbuto – evidenzia il presidente regalbutese Vincenzo Sassano – aver centrato la qualificazione matematicamente è un orgoglio per tutti noi”.

“Abbiamo partecipato al bando con la speranza di poter riportare a Regalbuto la Coppa Sicilia – aggiunge il direttore sportivo Luca Vitale – in un ambiente cresciuto a ‘pane e pallamano’ per oltre un trentennio e che da qualche mese ha ritrovato l’entusiasmo da parte di atleti, dirigenti, famiglie e dei nostri tanti tifosi”.

Evento permesso grazie anche al patrocinio del Comune di Regalbuto, nella persona del sindaco Longo e dell’assessore allo sport Ferrante.

“Ma un ringraziamento particolare – continua Sassano – lo vogliamo estendere a tutti quelli che silenziosamente ci stanno supportando in questa nostra prima stagione agonistica e naturalmente allo sponsor della Coppa Sicilia 2026 ‘La Dolce Vita’ (Ristorante Bed & Breakfast)”.

Partita, insomma, la macchina organizzatrice dell’evento, la settimana che sta per iniziare sarà piuttosto impegnativa per preparare al meglio la difficile gara casalinga contro la Pallamano Aretusa che si giocherà a Regalbuto sabato 7 febbraio con inizio alle ore 17.00.

