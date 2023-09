Pallamano A Silver: sconfitta con molto rammarico per la Orlando Pallamano Haenna

Una sconfitta che lascia molto rammarico quella della Orlando Pallamano Haenna sul campo dei salernitani del Lanzara per 34 – 27. Infatti i gialloverdi per tre quarti di gara sono stati in partita chiudendo il primo tempo per 16- 13, nel secondo tempo arrivando anche a – 2 con la palla per il -1 e sino a 15’ dalla fine con il punteggio di 24 – 21. Ma poi l’espulsione definitiva per 3 volte 2’ di Guggino ha pesato non poco nell’economia del gioco ennese.

A breve un commento più approfondito della gara.

