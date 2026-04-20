Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Tregor Russo

Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 16,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il secondo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà Tregor Russo. Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe e Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse, dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello.

Tregor Russo è artista, compositore, insegnante di musica, autore, cantante, produttore musicale, scrittore, poeta, divulgatore storico, accademico di sicilia, conferenziere, fotoreporter, attore, regista di cortometraggi e videoclip. Ha in attivo 29 anni di carriera artistica internazionale, con 8 Album. Ha al suo attivo la pubblicazione di 5 Libri: “Catarsi Redentrice” edito da La Zisa Editore nel giugno 2018; “Al Rintoccar dei Sensi Assopiti” edito da Ex libri Editore nel febbraio 2020; “Le Ferite dell’Essere” edito da Melqart Communication Editore nel maggio 2021; “Sicilia; l’Incanto dell’Estasi, Epopea nel Regno degli Dei”, edito da Melqart Communication Editore nel marzo 2023; “Sicilia: lo Specchio dell’Anima, oltre i Crepuscoli del Tempo in Divenire” edito da Melqart Communication Editore nel maggio 2025. Ha scritto, ideato, realizzato e diretto come regista cortometraggi per suoi quattro libri. Ha ricevuto oltre 50 Targhe e Pergamene Onorarie, Attestati di Riconoscimento e di Merito da parte delle Amministrazioni Comunali, Associazioni e Circoli Culturali per aver realizzato il Primo Grand Tour completo nell’entroterra della Sicilia tramite sopralluoghi ed indagini storiche effettuati di persona nei borghi e comuni antichi, il primo completo nella storia Siciliana.

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