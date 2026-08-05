Palermo Capitale, Caronia: “Bene il progetto di Varchi

Lo diciamo da tempo: cambiare registro, ma anche guida”

Palermo – “Accogliamo con favore l’iniziativa di Carolina Varchi. Il lancio del progetto ‘Palermo Capitale’ rappresenta un passo importante e necessario, che va esattamente nella direzione che auspichiamo e sosteniamo da tempo”. Lo dice in una nota Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati.

“Da mesi – sottolinea Caronia – ripetiamo in ogni sede che per Palermo è arrivato il momento di voltare pagina. Se la prima fase dell’amministrazione di centrodestra è servita a tamponare le emergenze più gravi ereditate dal passato, come i conti in dissesto e la crisi dei cimiteri, adesso bisogna mettere al centro dell’agenda politica le periferie troppo spesso abbandonate. Per farlo serve un cambio di passo radicale e una nuova guida – incalza Caronia –. La città ha bisogno di un sindaco che conosca ogni problema, ogni vicolo e ogni risorsa di questa terra, capace di trasformare i progetti in cantieri reali e le idee in servizi efficienti per i palermitani”, conclude Marianna Caronia.

Advertisement

Advertisement

Visite: 68