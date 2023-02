Palazzo d’Orleans, Schifani riceve i vertici dei Giovani imprenditori di Confindustria

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamane a Palazzo d’Orleans il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, Gianluca Costanzo, e il componente del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori di Confindustria Marco Di Grazia.

Nel corso del cordiale colloquio, al quale era presente anche il direttore di Confindustria Sicilia Alessia Bivona, si è discusso delle sinergie tra governo regionale e l’associazione degli industriali. In particolare, per quanto riguarda le startup, gli imprenditori hanno illustrato al presidente “Talentis”, il programma di Confindustria Giovani dedicato proprio alle imprese italiane costituite da meno di 5 anni.

«Il mio governo – sottolinea Schifani – continuerà a stimolare la creatività dei giovani per incrementare la cultura dell’autoimprenditorialità. Ho assicurato agli industriali il sostegno della Regione per tutte quelle iniziative che possano fungere da calamita per far restare nella nostra Isola i neolaureati e convincere, invece, coloro che sono andati via a ritornarci».

