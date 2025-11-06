Storie correlate

presidio

Sicurezza stradale: Silp e Cgil, più agenti e migliori condizioni di lavoro per un controllo adeguato del territorio

Riccardo Novembre 6, 2025

Distribuzione del personale e carichi di lavoro all’ASP di Caltanissetta: la FP CGIL chiede interventi urgenti

Riccardo Novembre 5, 2025

Dirittto all’Ivg sicura e legale: Cgil e associazioni ascoltate dalla VI commissione Ars.

Riccardo Novembre 5, 2025

Ultime notizie

roberto di vincenzo

Ottimo risultato raggiunto tra la FILT CGIL e le aziende Interbus e Etnatrasporti.

Riccardo Novembre 6, 2025
tesseramento 2

Arci domani al via il tesseramento 2025/2026

Riccardo Novembre 6, 2025
di dio

Capizzi, dolore e commozione ai funerali di Giuseppe Di Dio. Il vescovo di Patti celebra la messa nella chiesa di San Giacomo

Riccardo Novembre 6, 2025

L’AIOP PRONTA A COLLABORARE PER LA RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA

Riccardo Novembre 6, 2025