Ottimo risultato raggiunto tra la FILT CGIL e le aziende Interbus e Etnatrasporti. Il 28 Ottobre 2025, presso la sede della FILT CGIL di Enna, si è raggiunto l’accordo per l’internalizzazione di 15 Lavoratori con contratti interinali e altri 15 Lavoratori hanno avuto trasformato il proprio contratto di lavoro da Part-Time a Full-Time.

L’ottimo risultato, sostiene il Segretario Generale della Filt Cgil di Enna Roberto Di Vincenzo, è dovuto alla piena e preziosa collaborazione e al buon lavoro svolto dai nostri RSA Mario Nasca e Sebastiano Rampello.

Un ringraziamento va al nostro Segretario Generale Regionale Alessandro Grasso per la sinergia, il supporto e la guida per il raggiungimento degli obiettivi che la nostra Organizzazione Sindacale è riuscita ad ottenere.

Il Segretario Generale Regionale Alessandro Grasso ha dichiarato: “Riteniamo che questo risultato sia un ulteriore passo in avanti frutto di accordi di secondo livello già sottoscritti in precedenza”. L’obiettivo della nostra Organizzazione Sindacale è l’internalizzazione di tutti i lavoratori e il raggiungimento del contratto a Full-Time dell’intero personale dipendente Interbus ed Etnatrasporti.

Il modus operandi dei nostri RSA all’interno dell’aziende deve essere condiviso e applicato nelle altre aziende del TPL Sicilia.

La FILT CGIL di Enna continua il suo percorso di crescita.

