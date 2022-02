Ospedale FBC, Licata (PD): “Presentata dal PD un’interpellanza urgente all’ARS”

Gli annosi problemi di carenza di personale e di strumentazione diagnostica all’avanguardia presso l’ospedale di Leonforte ultimamente hanno assunto una dimensione più che mai preoccupante che impone alla politica e alle istituzioni di intervenire immediatamente e concretamente. Basti pensare che al reparto di Medicina, ridotto al lumicino, è attualmente in servizio un solo medico.

In questo attuale scenario grave per il FBC di Leonforte, la Sicilia si prepara a potenziare l’assistenza territoriale attraverso i fondi della Missione 6 del PNRR destinati alla sanità. Fondi con i quali, tra l’altro, sarà possibile creare nuove strutture denominate Case della Comunità e Ospedali di Comunità.

Nel promemoria che l’Assessore alla Salute Razza ha presentato qualche giorno fa, è previsto che all’interno dell’ospedale di Leonforte vengano situati un Ospedale di Comunità (OdC) e una Casa della Comunità. Ciò che non si evince con chiarezza è se queste nuove strutture organizzative costituiscono un potenziamento mirato all’aggiunta di servizi ulteriori e funzionalmente distinti rispetto a quelli già attualmente erogati o se, piuttosto, c’è il rischio che vengano soppressi i servizi attualmente esistenti (come il Pronto Soccorso) presso l’ospedale Ferro Branciforti Capra.

Per fugare ogni dubbio e ottenere un’inequivoca risposta, su input del PD di Leonforte l’intero gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS ha depositato una interpellanza urgente rivolta al Presidente Musumeci e all’Assessore Razza affinché chiariscano se l’Ospedale di Comunità è previsto in aggiunta o in sostituzione dell’attuale presidio ospedaliero di Leonforte, e perché spieghino quali tempestive iniziative intendono adottare per fronteggiare le attuali, gravissime criticità che persistono nel nostro nosocomio. Su questo chiediamo tempi certi e l’assunzione di un impegno chiaro.

Intendo ringraziare tutti i deputati regionali del gruppo del PD, ed in particolare l’On. Giuseppe Lupo (Capogruppo all’ARS) e l’On. Antonello Cracolici (membro Comm.ne Reg. Salute), per il costante interesse verso l’ospedale di Leonforte e per le iniziative intraprese a tutela del diritto alla salute dell’intero bacino di utenza.

Adriano Licata, Segretario PD Leonforte

