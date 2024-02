On. Stefania Marino: “In Sardegna vince un progetto unitario credibile ed alternativo al malgoverno della destra”

In Sardegna non vince soltanto Alessandra Todde: vince un progetto unitario, credibile e alternativo al malgoverno della destra. Lo afferma l’onorevole Stefania Marino. “Il campo progressista è la strada giusta da percorrere per battere un governo sempre più in difficoltà.

Il PD convince ed il è primo partito in Regione, trascinando la coalizione alla vittoria.

Buon lavoro Alessandra, prima presidente donna della Regione Sardegna”

