Ieri sono stata a Furnari per discutere della discarica di contrada Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Ringrazio le associazioni Piero Angela e Zero Waste Sicilia per aver organizzato questo importante momento di confronto.

Con grande rammarico, sono stata l’unica deputata presente a parlare di un tema che riguarda la salute dei cittadini e la sicurezza del territorio. Una questione che non dovrebbe avere colore politico.

Dopo l’incendio del 2024, che ha causato danni gravissimi alla discarica, sono stati stanziati 32 milioni di euro per la sua messa in sicurezza. Ma c’è un rischio enorme: queste risorse, provenienti dal PNRR, se non utilizzate entro il 2026 andranno perdute, con la conseguenza che i lavori necessari potrebbero non essere più realizzati.

Il Presidente Schifani, nominato commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia, avrebbe tutti i poteri per accelerare le procedure. Eppure, a un anno e mezzo dall’incarico, il Piano Rifiuti risulta ancora insufficiente ad affrontare le emergenze.

Per questo serve una mobilitazione generale: la salute delle persone e la tutela del territorio devono essere le priorità di ogni governo, regionale e nazionale.

