Nuovo sequestro di un mezzo Interbus: FAISA CISAL chiede intervento urgente dell’Assessore

Ci risulta che in data odierna la Polizia Metropolitana abbia proceduto al sequestro di un ulteriore

autobus in servizio per conto dell’azienda Interbus.

Un episodio che, ancora una volta, conferma la piena fondatezza delle segnalazioni che la FAISA CISAL

porta avanti da mesi, e in realtà da anni, riguardo alle condizioni dei mezzi e alla sicurezza del trasporto

pubblico locale.

Alla luce di quanto accaduto, la scrivente O.S. chiederà un incontro urgente all’Assessore regionale ai

Trasporti per conoscere la posizione ufficiale dell’Assessorato e comprendere quali iniziative si intendano

mettere in campo a tutela dei lavoratori e dell’utenza.

Lo “spot” diffuso dopo l’affidamento delle nuove gare TPL, che prometteva servizi moderni ed efficienti,

non solo non si è realizzato, ma in alcune aziende e in diversi territori la situazione è addirittura

peggiorata, con gravi ricadute operative e sulla sicurezza.

Non possiamo accettare che si continui a mettere a rischio lavoratori e utenti mentre le istituzioni

mantengono un silenzio assordante dichiara Salvatore Crisafulli coordinatore Regionale Autolinee Private

FAISA CISAL SICILIA. La FAISA CISAL continuerà, senza alcuna esitazione, a vigilare e a pretendere

interventi immediati. È ora che chi ha il dovere di controllare eserciti pienamente il proprio ruolo, perché

la sicurezza non è negoziabile.

