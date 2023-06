Nuoto Fin: ancora buoni risultati per gli atleti della Murgano Nuoto Enna

Campionato Regionale D’Eccellenza FIN 2022/23

Sabato 3 Giugno si è svolta la Finale FIN presso la Piscina Com. Di Paternó, con 25 atleti convocati l’Enna Nuoto Murgano si è classificata all’8° posto su 27 squadre provenienti da tutta la Sicilia.

Salgono sul podio:

Oro #CARA’ DANTE nei 50 Stile Libero Tempo: 27.1

Argento #CARA’ DANTE nei 50 Farfalla Tempo 28.9

Bronzo #SAVOCA FILIPPO GAETANO nei 50 Farfalla Tempo 30.6

Argento #BECCARIA MICHELE nei 50 Stile Libero Tempo 30.7

Argento #BECCARIA MICHELE nei 50 Dorso

Tempo 37.3

Oro #ESTERO ANDREA nei 50 Rana

Tempo 38.4

#Soddisfatto il Coach Tecnico FIN – Gionny Interlici: Innanzitutto desidero ringraziare il nostro Presidente Renato Estero, lo staff Murgano, gli organizzatori della FIN Sicilia, tutti i nostri #atleti e #genitori presenti alla manifestazione. Dal punto di vista tecnico sono molto soddisfatto per quanto mostrato dagli atleti in gara e al di là delle medaglie la squadra si è comportata in maniera impeccabile.

Gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione:

Galfano Martina

Di Marco Anastasia

Adamo Francesca

Ricerca Sophia

Mancuso Sofia

Russo Martina

Vietti Giorgia

Ricerca Roberta

Spitaleri Noemi

Ferrara Gaia

Di Gangi Marzia

Bruno Rebecca

Savoca Gaetano

Nicotra Silvio

Di dio Perna Tommaso

Cará Dante

Spina Stefano

Balsamo Samuele

Stella Angelo

Estero Andrea

Di Mario matteo

Platania Mattia

Sutera Gabriele

Beccaria Michele

Bruno Giorgia

❇️ Ultimo appuntamento dell’anno per gli atleti che stanno lavorando per Domenica 11 Giugno presso la Piscina com. di Paternó (Finale Campionato regionale Libertas 2022/23)

